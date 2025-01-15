Культура

Премьера спектакля для всей семьи прошла в Псковском музее-заповеднике

Новый проект, основанный на материалах традиционной культуры Псковской области, презентовали Псковский музей-заповедник и молодежный театр «Гротеск» в минувшие выходные. Это цикл театральных представлений для всей семьи «Сказки Бабушки Печки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Молодежный театр давно думал о постановке небольшого камерного спектакля на тематику русских традиционных сказок, рассказов, былин и пословиц. В этом году все сошлось, и нам удалось подружиться с Псковским музеем. Ведь показывать такие спектакли в обычных залах не информативно с точки зрения истории и атмосферы», – отметил художественный руководитель театра «Гротеск» Роман Захаров.

По сюжету три школьных подруги оказались в другом измерении в белокаменных палатах купца Постникова XVII века. Вооружившись только выдумкой, фантазией и знанием родных традиций, им предстояло пройти сложные повороты и хитросплетения русских традиционных сказок, чтобы вернуться обратно.

На их пути они встретились со сказочной печкой, чертенком, царевной-лягушкой, щукой и многими другими персонажами. Особенностью постановки стало то, что каждый юный зритель смог принять участие в театральном действии. Гости вместе с актерами читали стихи, отгадывали загадки и даже пели песню на лягушачем языке.

«Сегодня в выходной день решили посетить мероприятие «Сказки Бабушки Печки». Пришли сюда с бабушкой и тремя детьми, самой младшей три года, а самой старшей – пятнадцать. Всем очень понравилось, все в восторге. Благодаря музейной атмосфере ощущаешь себя как будто в деревенской избушке, в настоящей сказке, переносишься в прошлое», – поделилась Ирина, гостья мероприятия.