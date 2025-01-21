Культура

«Культурные выходные» ждут жителей Псковского района

«Культурные выходные» ждут жителей Псковского района с 24 до 27 января. Об этом глава Псковского района Наталья Федорова сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

«Администрация нашего муниципалитета совместно с комитетом по культуре Псковской области предлагает вам интересную, насыщенную и разноплановую программу досуга, содержащую целый спектр мероприятий», - сказала Наталья Федорова.

Это концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и ансамбля русской музыки «Псков», показ спектакля Псковского областного театра кукол, концерт-презентация и мастер-классы, выставки, музыкальные программы для детей и молодежи, выставка Военно-исторический музей-заповедник, спектакль Открытого Молодёжного Театра «Ахтеатр» и многое другое.

«Для нас очень важно, чтобы жители сельских населенных пунктов имели возможность посетить спектакли и концерты лучших коллективов нашего региона!» - добавила глава района.