Культура

150 великолукских старшеклассников посмотрели фильм о Софье Ковалевской проекта «Разговоры о важных»

150 старшеклассников посмотрели фильм о Софье Ковалевской проекта «Разговоры о важных» в одноименной гимназии в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее-усадьбе Ковалевской.

Фото здесь и далее: музей-усадьбы Софьи Ковалевской

Участниками просмотра стали учащиеся 8-9 классов, которые играют в турнире «Интеллектуальное многоборье» города Великие Луки (группа Буки). 25 команд отвечали на вопросы «Улицы Великих Лук» (12 тем). Улица Софьи Ковалевской в Великих Луках тоже есть. Авторы турнира в теме «Улица Софьи Ковалевской» составили вопросы таким образом, что все ответы состояли из двух слов, начинающихся на буквы С и К. Победителем игры стала команда «Пятый элемент» школы N5.

Заведующая музеем Светлана Белюкова перед просмотром напомнила ребятам о 175-летии со дня рождения Софьи Ковалевской и пригласила на экскурсию в Полибино, в том числе по Пушкинской карте.

Напомним, проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.