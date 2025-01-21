Культура

VII городской фестиваль-конкурс «Ступень памяти» завершился ярким гала-концертом в Пскове

VII городской фестиваль-конкурс «Ступень памяти» завершился ярким гала-концертом в Городском культурном центре Пскова, сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале. э

В этом году он посвящён Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также организаторами была учреждена номинация в поддержку специальной военной операции.

«Отборочный тур был масштабным! В течение двух дней 380 конкурсантов из Пскова и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области боролись за звание лучших. Каждый номер был особенным: трогательные хореографические постановки, проникновенные вокальные и чтецкие композиции не оставили равнодушным ни одного зрителя и члена жюри. Десять самых талантливых участников стали лауреатами первой степени! Поздравляю всех победителей и желаю им новых творческих успехов!» - написал Борис Елкин.

Он отметил, что фестиваль «Ступень памяти» - одно из тех мероприятий, которые помогают сохранять и передавать память о важных событиях прошлых лет через искусство танца, песни, слова.