Культура

Событийный календарь Псковской области на 2025 год опубликовал комитет по культуре

Событийный календарь Псковской области на 2025 год опубликовал комитет по культуре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете.

Фото здесь и далее: комитет по культуре Псковской области

«Событийный календарь Псковской области на 2025 год обещает быть насыщенным и интересным. Год, наполненный культурными событиями, ожидает жителей и гостей региона, которые смогут вновь насладиться уже полюбившимися традиционными фестивалями, концертами и выставками. Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, эногастрономическая ярмарка "Виноград", а также фестивали "Наше море", "Лешуга", "Михайловский бастион", "Западные ворота", "Моя еда", «Александрова дорога», "Музыка на воде", выставка «Россия начинается здесь» создадут яркие моменты и незабываемые впечатления», - отметили в комитете.

Особое место в 2025 году займут события, связанные с празднованием 80-летия Великой Победы.

«Этот юбилей — важная веха в истории страны и памяти о тех, кто отстоял нашу свободу. Запланированы ряд памятных мероприятий, среди которых будет проходить масштабная реконструкция боевых сражений в деревне Холматка «Прорыв линии «Пантера», фестиваль - реконструкция "На нашей улице Победа!», мультимедийный спектакль в Псковском Кремле. Каждый житель и гость Псковской области сможет найти что-то близкое для себя», - добавили в комитете по культуре Псковской области.

Ознакомиться с мероприятиями можно на сайте Комитета по культуре Псковской области.