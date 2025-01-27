Культура

Творческий вечер «Мне Русь моя роднее и милей!» Александра Себежанина прошел в Пскове

Творческий вечер «Мне Русь моя роднее и милей!», посвящённый 75-летию псковского поэта Александра Павлова, выступающего под творческим псевдонимом Себежанин, состоялся 30 января в библиотеке имени Игоря Григорьева в рамках клуба «Встречи на Завеличье», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото здесь и далее: Библиотека имени Игоря Григорьева

Вечер начался с чтения стихов автором. Александр Павлов представил публике произведения из своих ранних сборников, а также поделился новыми стихами, которые готовятся к публикации в будущем. Во время мероприятия поэт отвечал на вопросы гостей. Например, на вопрос о своём первом стихотворении он рассказал, что написал его ещё в начальной школе, будучи вдохновлённым красотой родного края — Себежа. Также Александр Павлов экспромтом прочёл своё самое первое произведение.

Кроме того, гости услышали авторские песни, исполненные самим Александром Павловым под аккомпанемент гитары. Среди песен были такие композиции, как «Настоялась на рябине нынче осень», «И застынет мгновенье!..», «Шанс» и «Завершила осень все свои дела…».

На мероприятие пришли друзья и поклонники творчества поэта, чтобы поздравить его с юбилейной датой. Завершением вечера стало вручение книг с автографами автора всем желающим, а также фотосессия с поэтом на память.