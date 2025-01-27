Культура

В «Михайловском» приступило к работе жюри конкурса рисованных открыток

Жюри конкурса самодельных открыток «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» приступило к работе. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», где и проводят этот конкурс — весьма популярный среди реальных и виртуальных посетителей псковских пушкинских мест.

Фото с официальной страницы «Михайловского» в социальной сети «ВКонтакте»

Как рассказали в музее, в этом году на конкурс Пушкинского заповедника поступило без малого двести работ. Самыми активными ожидаемо оказались дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет, и поэтому, как и в прошлые годы, номинацию «Школьники» пришлось «поделить надвое», так что музейные художники и педагоги будут оценивать открытки этой группы участников в двух номинациях: отдельно работы учащихся общеобразовательных школ (47 участников) и отдельно — воспитанников художественных школ, ДШИ и студий (108).

Традиционно организаторов конкурса порадовала его география. Открытки для «Михайловского» рисовали как жители столиц и мегаполисов, так и малых посёлков и деревень. Среди отправителей — корреспонденты из Татарстана и Ставропольского края, из Новосибирска и Таганрога, из Перми и Гусь-Хрустального, из подмосковной Лобни, города Семёнова Нижегородской области, посёлка Чертково Ростовской области, из многих других населённых пунктов страны. Наш регион на конкурсе представляют рисунки юных и взрослых самодеятельных художников из Великих Лук, Невеля, Пушкинских Гор и старинного села Ашево, что на северо-западе Бежаницкого района — в общей сложности 12 работ, в том числе и в номинации «Семейная».

Полные списки участников конкурса «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» уже опубликованы на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Согласно положению о конкурсе-2025 жюри назовёт победителей этого творческого соревнования после 5 февраля.

В Пушкинском заповеднике также напомнили, что лучшие рисунки станут основой специальной выставки в зале «Музейной почты». Не исключено, что открытки-победительницы будут использованы и в других временных и передвижных экспозициях, в прочих акциях — отметили в «Михайловском».