Культура

Пригласительные на Сретенский бал в Пскове можно получить бесплатно

Все желающие стать гостями юбилейного молодёжного Сретенского бала в Пскове могут получить бесплатные пригласительные билеты в Псковском городском молодёжном центре по адресу: улица Максима Горького, 15 с 3 по 15 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Процесс получения билетов организован по удобному для посетителей расписанию: в понедельник, среду и пятницу с 10:00 до 19:00, а во вторник и четверг — с 10:00 до 21:00. В выходные дни выдача билетов не производится.

Также предусмотрена возможность взять пригласительные билеты в день проведения бала на стойке регистрации. На обратной стороне каждого билета указан дресс-код, который строго требуется соблюдать как танцевальным парам, так и гостям. Гости, пришедшие в уличной одежде и обуви, в одежде с открытым животом и спиной, а также с неопрятным внешним видом, не будут допущены на мероприятие даже при наличии пригласительного билета.

Один билет приравнивается к одному гостю, включая детей от семи лет и старше. Дети младше семи лет не допускаются на мероприятие в целях обеспечения безопасности

Напомним, Сретенский бал, посвящённый Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня, состоится 16 февраля в 15:00 по адресу Псков, Иркутский переулок, 2. Открытие интерактивных площадок в 14:00. Событие проходит при поддержке Росмолодёжи и Росмолодёжь.Гранты. Организатором является Псковский городской молодёжный центр.