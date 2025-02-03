Культура

Кресла и пол обновили в актовом зале Новоржевской школы искусств

Новые кресла установили в концертном зале Новоржевской детской школы искусств, сообщается на странице главы Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Начало года стало приятным и радостным для Новоржевской ДШИ. Школа получила новые кресла для концертного зала. До завершения 2024 года через портал поставщиков по муниципальному заданию закуплены 36 мягких кресел, которые были установлены совсем недавно. Для полного обновления также силами сотрудников учреждения произведен ремонт пола в актовом зале. Средства на приобретения были выделены из местного бюджета. Теперь обновленный актовый зал ждет своих гостей и участников очередных мероприятий!» - отметила глава округа.

Также в Макаровском сельском доме культуры завершены работы по ремонту фойе. Там за счет средств местного бюджета установлены новые двери.

«Напомним, что отремонтировать данное помещение получилось благодаря ТОС "Макарово", который стал победителем в региональном конкурсе, и большой активности и стараниям жителей. Вот так, сообща, помещение приобрело завершенный вид и стало еще уютнее», - добавила Любовь Трифонова.