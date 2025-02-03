Культура

Дни памяти Пушкина в «Михайловском» пройдут с участием нескольких российских регионов

Развёрнутую программу к Дням памяти А. С. Пушкина готовят в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». Впервые мемориальные мероприятия пройдут при самом активном участии сразу нескольких российских музеев, с которыми Пушкинский заповедник поддерживает самые тесные рабочие связи.

Кирилл Нестерик. Портрет А. С. Пушкина (2020). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Череду памятных событий 9 февраля откроют концертом вокальной музыки. В большом театрально-концертном зале научно-культурного центра Пушкинского заповедника (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) состоится концерт «Душа в заветной лире». В программу вечера его организаторы включили романсы и арии из опер русских композиторов XIX и ХХ века — от Михаила Глинки и Алексея Верстовского до Сергея Рахманинова и Георгия Свиридова; при этом все вокальные миниатюры, которые прозвучат со сцены в этот день, написаны на стихи Пушкина. К пушкиногорской публике с этим «музыкальным приношением» выйдут гости региона, ведущие солисты Калининградской областной филармонии имени Е.Ф. Светланова, лауреаты премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова (меццо-сопрано) и Александр Дудницкий (баритон). Партию фортепиано исполнит лауреат международного конкурса Людмила Пудовикова.

Далее, в годовщину смерти поэта, 10 февраля, в посёлке Пушкинские Горы, у стен Святогорского Свято-Успенского монастыря, отслужат литию по убиенному рабу божию Александру. Традиционно заупокойную молитву с участием сотрудников музея-заповедника, жителей и гостей Псковской области начнут в 14.45 — в тот самый час, когда перестало биться сердце поэта, и Жуковский остановил часы в его последней квартире в Санкт-Петербурге, на Мойке.

Кроме того, 10 февраля в музейном НКЦ, в зале президиума, состоится открытие стендовой выставки «А. С. Пушкин на дипломатической службе». Необычная экспозиция подготовлена сотрудниками Калининградского областного историко-художественного музея по материалам из собственного собрания и из фондов Историко-документального департамента МИД России (Архив внешней политики Российской империи). В ней представлены уникальные документы и фотографии, дополненные рядом художественных работ, среди которых живопись и графика Елены Ананьиной, Энгеля Насибулина, Игоря Лысенко, Александра Балабаева.

Дмитрий Белюкин. Умирающий Пушкин (1986). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Завершит череду памятных событий открытие выставки «“Последняя Дуэль“. Дмитрий Белюкин» — совместного выставочного проекта Государственного музея А.С. Пушкина (Москва) и Пушкинского заповедника. Серия работ народного художника РФ, академика Российской академии художеств Дмитрия Белюкина, с которой знакомит зрителей экспозиция, была создана в преддверии празднования 225-летия со дня рождения поэта. Живописные полотна посвящены трагедии на Чёрной речке: это подробный рассказ о событиях рокового дня. Среди материалов, которые представляет Пушкинский Заповедник — монументальное полотно «Умирающий Пушкин» (1985—1986). Выставка будет развёрнута в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское», в зале «Льнохранилище».