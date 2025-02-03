Культура

Артисты Псковского театра драмы приняли участие в литературном марафоне

Заслуженные артисты России, актеры труппы Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина Сергей Попков и Ирина Смирнова стали участниками проекта «Литературный марафон. Вместе» Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского в Санкт-Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.

Проект «Литературный марафон. Вместе» объединил актеров театров из разных городов России. Это серия видеороликов, где артисты читают отрывки из произведений мировой классики. Цель марафона – популяризация чтения.

Сергей Попков принял участие в проекте с пушкинской «Осенью», Ирина Смирнова выбрала стихотворения поэта Серебряного века Игоря Северянина «Очам твоей души», «Ноктюрн (Месяц гладит камыши)», «Лесофея», «В блёсткой тьме» и другие.

В видеомарафоне приняли участие также народный артист России Сергей Курышев, заслуженные артисты России Елизавета Боярская, Зоя Буряк, Игорь Черневич, Валерий Жуков и другие.

Запись с Сергеем Попковым («Осень» Александра Сергеевича Пушкина) можно посмотреть по ссылке, с Ириной Смирновой (стихотворения Игоря Северянина) – здесь.