Умер актер из «Тихого Дона» и «Морских дьяволов» Владимир Подоляк

Советский и российский актер Владимир Подоляк умер в возрасте 69 лет.
Фото: Жар-Птица (2020)
Отмечается, что Подоляк проработал в театре около 35 лет и отметился более чем 50 ролями из зарубежного и отечественного репертуара.
«Публика любила его за лирическую проникновенность в воплощении героев. Коллеги и близкие ценили за личностные качества, присущие по-настоящему интеллигентному человеку, честному и душевному», — говорится в публикации.
Актер также известен игрой в таких сериалах, как «Тихий Дон», «Морские дьяволы», «Лихач» и «Спасская», пишет РИА Новости.