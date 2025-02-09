Культура

Расписку Пушкина о «неразглашении служебной тайны» можно увидеть на новой выставке в «Михайловском»

В канун Дня памяти А. С. Пушкина, сегодня, 9 февраля, в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» открыли выставку «А. С. Пушкин на дипломатической службе», материалы для которой прибыли в Святогорье из Калининграда. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, необычная стендовая экспозиция, повествующая о не самой известной для широкого круга любителей поэзии стороне жизни Пушкина, была подготовлена сотрудниками Калининградского областного историко-художественного музея по материалам из собственного собрания и из фондов Историко-документального департамента МИД России (Архив внешней политики Российской империи).

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

На стендах, которые размещены в зале президиума в музейном научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), представлены уникальные документы. Здесь, например, можно увидеть собственноручную расписку Пушкина в том, что он ознакомлен с указом императрицы Екатерины II от 4 августа 1791 года о неразглашении «служебной тайны и посещении домов чужестранных министров только по делам службы». Или докладную записку вице-канцлера Карла Нессельроде императору Николаю I: Александр Бенкендорф объявил Нессельроде «повеление» императора об определении в Государственную коллегию иностранных дел «известного... поэта, коллежского секретаря Пушкина с дозволением отыскивать в архивах материалы для сочинения истории императора Петра Первого», и вице-канцлер уточнял — «испрашивал разрешения»! — у государя, каким чином ему определить поэта в коллегию...

Выставку в «Михайловском» открыли заведующая информационно-коммуникационным отделом Калининградского областного историко-художественного музея Лианна Вердян и директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич. А среди первых посетителей экспозиции были и молодые гости музея-заповедника: члены исторического клуба, работающего в Пскове при Троицком подворье, и учащиеся Пушкиногорской школы-интерната.

Кроме выставки коллеги из самого западного региона России привезли в Святогорье и музыкальное приношение поэту. С концертом «Душа в заветной лире…», программа которого сбыла составлена из вокальных пьес русских классиков на стихи Пушкина, перед жителями и гостями Псковской области выступили солисты Калининградской областной филармонии имени Е. Ф. Светланова Виктория Бобкова (меццо-сопрано) и Александр Дудницкий (баритон). Аккомпанировала им лауреат международного конкурса, пианистка Людмила Пудовикова.

Напомним, что программа Дней памяти Пушкина в Святогорье также включает в себя литию у могилы поэта в Святогорском Свято-Успенском монастыре (10 февраля, 14.45) и открытие выставки «“Последняя Дуэль“. Дмитрий Белюкин» — совместного выставочного проекта Государственного музея А. С. Пушкина (Москва) и Пушкинского заповедника (12 февраля). Кроме того завтра, в день 188-й годовщины со дня смерти Пушкина, 10 февраля, в музее-усадьбе «Михайловское» в составе Государственного Пушкинского заповедника будут принимать посетителей — несмотря на то, что день памяти поэта в этот раз выпадает на традиционно выходной для учреждения понедельник.