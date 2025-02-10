Культура

Лекцию «Пушкин об исторической судьбе России» прочтут в Пскове

Лекция «Пушкин об исторической судьбе России», посвящённая дням памяти поэта Александра Пушкина, пройдет сегодня, 11 февраля, в Пскове в усадьбе Беклешова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре туризма и творческих индустрий Пскова.

Лекцию прочтет кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Псковского государственного университета Нина Цветкова.

На мероприятие уже записались 30 человек, запись закрыта. Лекция начнется в 17:00 в конференц-зале центра туризма.

Адрес: город Псков, улица Георгиевская, 4. Вход свободный, подробнее по телефону: 8(8112) 29-01-01.