Культура

Костюмы для фильма, отдельные сцены которого снимали в «Михайловском», экспонируют на Воробьёвых Горах

Великолепную по яркости и занимательности выставку открыли в Москве на станции метро «Воробьёвы Горы» Сокольнической линии. Здесь представлены костюмы, созданные для съёмок фильма «Пророк. История Александра Пушкина», отдельные сцены которого снимали в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

«Михайловский» кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина». Фото: кинокомпания «Централ Партнершип», дистрибьютор картины (из открытых источников)

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее со ссылкой на информацию от пресс-службы Московского метрополитена, всего на платформе станции размещено десять выставочных витрин-колб с дамскими и мужскими нарядами. Это костюмы Пушкина (напомним, его роль в фильме исполнил Юра Борисов), Натальи Гончаровой (Алена Долголенко), Константина Данзаса (Роман Васильев), Ивана Пущина (Илья Виногорский), Николая I (Евгений Шварц), Александра Бенкендорфа (Сергей Гилев), Жоржа Шарля Дантеса (Флориан Десбьендра), Василия Жуковского (Илья Любимов), Елизаветы Воронцовой (Аня Чиповская), Авдотьи Голицыной (Светлана Ходченкова).

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Костюмы главных героев ленты Феликса Умарова вдохновлены модой XIX века, но перекликаются с современностью, сообщает пресс-служба метрополитена. Корреспондент «Российской газеты», освещавший открытие выставки, цитирует при этом Татьяну Патрахальцеву, художника по костюмам: «Когда художника просят “осовременить“ героев, ему приходится обращаться к костюмам другого времени, более позднего. Одному персонажу достаточно добавить какую-то нехарактерную деталь, другому — что-то стилизовать, а кого-то, закрыв глаза на историчность, одеть в платье с опережением на сто лет. Например, когда я придумывала платья для Натальи Гончаровой, в основном смотрела современные коллекции. Но опора на классическую живопись была всегда. Мы искали вдохновение и в иллюстрациях модных журналов пушкинского времени, и в живописных портретах…»

Напомним, что выход ленты в прокат запланирован на 14 февраля.

При этом выставка костюмов к фильму «Пророк. История Александра Пушкина», отдельные сцены которого снимали на территориях Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», в московском метро будет работать до 25 февраля включительно.