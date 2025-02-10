Культура

Централизованная библиотечная система Пскова обновила свой сайт

Централизованная библиотечная система города Пскова обновила свой сайт, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Изображение: Централизованная библиотечная система Пскова

Новый сайт Централизованной библиотечной системы города Пскова получил современный дизайн, удобную навигацию и дополнительные возможности для читателей и библиотекарей. Сайт доступен по прежнему адресу: bibliopskov.ru.

«Обновлённый библиотечный интернет-портал стал удобнее и понятнее. Улучшенная структура позволяет комфортно пользоваться ресурсом как на компьютерах, так на смартфонах и планшетах», - рассказали в библиотеке.

Во вкладке «События» есть и «Афиша» с анонсами ближайших культурных мероприятий, и сведения о выставках, которые проходят в библиотеках Пскова, и информация о библиотечных конкурсах и акциях.

Во вкладке «Каталоги» можно познакомиться с библиотечными фондами ЦБС города Пскова и отыскать нужные документы, в том числе «редкие и ценные».

Раздел «Ресурсы» содержит календари памятных дат, включая календарь юбилейных дат Пскова и Псковской области, информацию о литературных премиях, виртуальные выставки и ссылки на электронные библиотеки. Любителям краеведения будет интересен подраздел «Псков на ладони» – в нем собраны статьи об истории города, известных псковичах и культурных объектах, а также размещены созданные библиотекарями путеводители.

В разделе «Что почитать» представлены книжные новинки, книги псковских авторов и издания, подготовленные самими библиотекарями.

Кроме того, на сайте можно узнать о доступных услугах библиотек, читательских клубах и творческих объединениях, библиотечных проектах и о том, как псковские библиотекари выстраивают партнёрские отношения со своими коллегами в других регионах России и за рубежом.

В разделе «Центр правовой информации» можно получить бесплатную юридическую помощь.

В разделе «Обратная связь» можно оставить отзыв о работе библиотек и предложить идеи по улучшению качества обслуживания.

Работа над новым сайтом продолжается: идет перенос архивов документов и материалов. Поэтому старый библиотечный сайт со всеми его архивами пока тоже доступен по адресу old.bibliopskov.ru.

Но вся актуальная информация теперь публикуется на новом ресурсе.