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Культура

Разукрасили

13.02.2025 13:42|ПсковКомментариев: 0

Стрит-арт давно стал атрибутом современных городов. Граффити и муралы на стенах домов и промышленных зданий никого не возмущают, а нередко восхищают жителей и туристов. Но до тех пор, пока уличное искусство не вторгается в общественные пространства исторических центров. Яркие изображения на фоне памятников архитектуры часто смотрятся вызывающе и не к месту. Поэтому и разгорелись споры по поводу муралов с изображением исторических личностей на опорах мостов в центре Пскова.

Чем не угодили псковичам свежие новинки стрит-арта, насколько уместно такое искусство на фоне объектов культурного наследия и что необходимо, чтобы настенная живопись действительно радовала глаз, а не вызывала вопросы, разбиралась Псковская Лента Новостей.

 

Картинки с псковскими князьями в прошлом году появились на опорах моста Александра Невского, но из-за отсутствия набережных в этой части города их мало кто заметил. Поэтому общественного резонанса они не вызывали, пока создавшие их художники не переместились в центр Пскова. Всего пара месяцев работы, и вот уже под Ольгинским мостом - княгиня Ольга, а под мостом 50-летия Октября - князь Довмонт, цветные и яркие. Изображения настолько бросаются в глаза, что отвлекают от действительно красивых панорам нашего древнего города.

Дешево и непрезентабельно

Идея проекта Росмолодежи понятна - закрасить непотребства, время от времени появляющиеся на опорах мостов и не дать вандалам вновь портить городское имущество.

Вот только что-то пошло не так. И вместо похабщины или противозаконных надписей, которые неплохо «удаляются» серой краской, появились рисунки, с которыми теперь не понятно, что и делать. Вроде и большая работа проделана, и исполнители старались, но восторгов у жителей это не вызывает.

«Об этом гораздо лучше меня высказались многие псковские художники. Скажу лишь, что тут проблемы и с цветами, и с фигурами людей, в целом все выглядит очень дешево и непрезентабельно, - отметила псковский блогер, автор Telegram-канала о культурном наследии Пскова Pskov.details Елизавета Левадная. - При этом я видела другие, «незаказные» работы художника (Саши Афикса - прим.ред.) - и они замечательные. Про пиксельного Александра Невского на Запсковье я даже делала отдельный пост в своём блоге, очень люблю эту работу».

До начала работ ни художник, ни эскизы муралов общественности представлены не были. «Я не являюсь автором работ и не имею прямого отношения к согласованию, подбору темы, цвета. Специфика моей работы заключается именно в нанесении и придерживании сроков. Поэтому не могу дать вам компетентный комментарий», - пояснил ПЛН уличный художник из Петербурга Саша Афикс, который расписывал опоры мостов в рамках проекта.

Между тем, на своей странице Саша Афикс сообщил, что роспись выполнена по эскизам Ивана Коршунова. То есть, автор муралов - известный московский художник, который фигурирует в списке «Лучших современных художников России» (ARTEEX) и состоит в рейтинге 20 самых дорогих современных российских художников не старше 45 лет по версии Forbes.

Ну, хорошо. Пригласили «дорогого» художника украсить город. Но зачем же сразу начинать с исторического центра?

«Сломали» мост

«Вообще-то это вмешательство в историческую среду, и такие вещи нужно рассматривать в органе охраны памятников», - заметила председатель Псковской общественной организации ВООПИиК Ирина Голубева.

По мнению общественницы, эскизы нужно было выносить на градостроительный совет, как это было с пешеходным мостом через Пскову. «Изображения, которые активно влияют на восприятие общественного пространства исторического поселения Псков, должны быть согласованы на всех уровнях: в администрации города, с председателем градсовета, с областным управлением по охране объектов культурного наследия. Рядом - охраняемая среда, в том числе объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО», - отметила Ирина Голубева.

По словам председателя ВООПИиК, муралы визуально «сломали» конструкцию моста. «Она, конечно, никакая не хорошая, но хотя бы нейтральная. А теперь она будет визуально заявлять о себе этим рисунком», - заметила Ирина Голубева.

С экспертным мнением согласны и псковичи: зачем вообще разрисовывать инженерные сооружения? «Опоры мостов лучше было бы оставить пустыми. Гуляя по набережной, хочется любоваться водной гладью, небом и городскими видами. Любой мурал в таком месте смотрится как бельмо на глазу. Получается визуальный шум, без которого было бы гораздо лучше. Было бы здорово, если бы городские власти в подобных ситуациях советовались с профессионалами - местными художниками, например», - сказала Елизавета Левадная.

«Приедут, значит, гости, и… – о-па!.. Что их тут ждёт, а? Что они увидят, когда выйдут на променад по набережным? Княгиню Ольгу с жуткой клешней вместо руки? Испохабленные раскрасками-«вырви глаз» открыточные виды?» - отозвался о новых уличных творениях псковский журналист Александр Донецкий. И обратил внимание на противоречие: в Пскове вводят ограничения для рекламы и при этом навязывают муралы.

«Муралы - это проекции произведений искусства или плакатов, наглядная агитация и пропаганда, как это было в советское время. Это сродни наружной рекламе: кричащие краски, буквы людей бесят, и наши власти, насколько я знаю, с этим борются. Ввели ограничения по размерам и по цветам. И при этом навязывают какие-то картинки людям! Почему эта картинка должна вторгаться в их сознание. Идя по городу, человек видит просто пейзаж городской, дома, линии, перспективу. Зачем ему эта картинка?» - удивляется Донецкий.

Из истории псковских муралов

Действительно, зачем? Что такое муралы и так ли они необходимы для городских пространств?

Как отдельный вид искусства живопись на стенах архитектурных сооружений появилась больше века назад во время революционных событий в Мексике, когда художники в буквальном смысле слова выходили из мастерских, чтобы нести свое творчество в массы.

Агитационными были и распространенные в советское время настенные мозаичные панно. К сожалению, в Пскове мало что осталось от монументальных муралов ушедшей эпохи. Более того, несколько лет назад не уберегли один из последних таких артефактов - мозаику у проходной ДСК. Зато уже несколько лет подряд в городе активно развивается современное муральное искусство.

Впрочем, первые картины на стенах домов были удачными. Тот же Пегас на Рижском, - и сам по себе хорош и отлично вписался в городскую среду. Органично смотрится и изображенная на фасаде кинотеатра «Смена» панорама Пскова с иконы из Псковского музея («Явление Богородицы старцу Дорофею»).

Как грибы после дождя, муралы стали расти лет шесть назад, когда за дело взялась молодежь из Команды-2018. Накануне Ганзейских дней на фасадах домов по Октябрьскому проспекту появились изображения Пушкина и героев романа Каверина «Два капитана». Еще через несколько месяцев стены девятиэтажек на Завеличье украсили муралы, посвященные десантникам и Дню Победы.

К живописи в центре города у экспертов были претензии. Но надо отдать должное авторам: эскизы будущих работ были представлены жителям и рассмотрены на методическом совете комитета по охране культурного наследия. Их появление не было для псковичей как снег на голову.

Затем в 2020 году был грандиозный фестиваль граффити и стрит-арт культуры «Плеск», когда в псковских дворах, на технических постройках, появились яркие и интересные работы псковских и иногородних художников. И опять же эскизы для будущих граффити и муралов выбирались народным голосованием. То есть, буквально все работы согласовывались с псковичами. И это логично: художники уедут, а любоваться их творчеством нам.

С жильцами домов и экспертным сообществом был согласован и другой псковский проект, когда на стенах панелек в спальных районах стали появляться увеличенные копии картин из фондов Псковского музея-заповедника. Помимо добавления яркости серым многоэтажкам, муралы несли просветительскую функцию - познакомить псковичей с музейной коллекцией, заинтересовать. И, по словам директора музея Светланы Мельниковой, реализация проекта помогла увеличить количество посетителей именно из числа жителей города. «Это был очень хороший пиар-ход, который поднял интерес к Картинной галерее», - отметила она.

«Пиксельный» подход

Одним словом, муралов в Пскове много, и есть неплохие работы. Но чего-то не хватает.

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы Дмитрий Месхиев считает, что всему виной - нетворческий подход. «Вот у нас есть стенка - давайте ее разрисуем какими-нибудь рыцарями! Я знаю некоторых ребят, которые занимаются настенной живописью, очень талантливых, молодых, которые, наверное, могли бы придумать какие-то интересные вещи, которые были бы и с туристической точки зрения, интересными. Это всегда может быть объект фотографирования, как у того же Бэнкси (английского андеграундного художника стрит-арта - прим. ред.). А у нас очень странные вещи рисуются. Я бы не стал фотографироваться на фоне наших псковских муралов», - заметил он.

Другое мнение высказала блогер Елизавета Левадная. По мнению девушки, в Пскове есть яркие работы, выполненные стрит-артерами по их собственным эскизам. «У нас подобные муралы массово рисовали в рамках фестиваля «Плеск». Те работы действительно можно назвать современным искусством. Они очень украсили и разнообразили городскую среду. Такое ощущение, что сейчас идеи для муралов придумывают чиновники, а художники лишь реализуют их. Было бы замечательно, если бы идеи исходили от художников изначально. Думаю, тогда наш город стал бы только красивее и интереснее», - сказала она.

В связи с этим вспоминается мурал (сейчас частично закрашенный) петербургской художницы Кати Красной, посвященный Довлатову. При этом, он был сделан «по заказу» - к открытию Довлатовского фестиваля в 2017 году, выполнен на опорах того же моста в центре города, но негатива не вызывал. И, более того, чуть ли каждый второй пскович фотографировался на фоне портрета писателя и его цитаты: «Не надо быть как все, потому что мы и есть как все…». То есть дело - в совокупности факторов: хорошая идея, качественное воплощение, да и опоры моста находятся в пешеходной зоне, поэтому мурал не портит открыточных видов, а сам является открыткой.

По словам архитектора Сергея Станкевича, из-за своего размера любой мурал влияет на общее восприятие окружающего пространства. «Поэтому такие проекты должны быть изначально концептуальными - не с точки зрения креативной идеи, а с точки зрения концепции развития, ее осмысленности и понимания, для чего это делается, как она вписывается в городскую ткань, какие смыслы несет», - считает он.

Поэтому произведения уличного искусства, объединенные общей идеей, смотрятся более выигрышно, чем единичные, пусть даже очень талантливые работы. Наверное, все, кто побывал в Зеленоградске Калининградской области, помнят этот «город котов» и многочисленные скульптуры, уличные рисунки, арт-объекты с изображением хвостатых в центре города. А ведь «кошачью» тему для создания образа города и повышения его туристической привлекательности городские власти стали использовать относительно недавно.

В Пскове этого не хватает, о чем совсем недавно высказался архитектор Владимир Шуляковский на своей странице в соцсети. «А вот интересно, как принимаются решения по благоустройству и оформлению нашего города? На основании чего? На основании каких-то тщательно продуманных проектов и концепций? Ну, например - принята новая идеология, согласно которой решено радикально изменить образ Пскова как мрачной и суровой крепости, тысячу лет стоящей на границе русской земли, и раскрасить его подобно матрёшке? Ну чтобы туристам было веселее. Или как? А, может быть, всё делается по принципу копирования готовых образцов? Типа - вот в городе таком-то котики, а другом гномики, в третьем волчки, а у нас будут барсики - прикольно же. <...> Похоже, всё гораздо проще. Всё делается случайно и по месту. Такой «пиксельный» взгляд на город. Пиксель – и появляется цветная картинка под мостом, а как она вписалась в среду - не важно. В какую картинку сложатся случайные пиксели – как получится», - говорит эксперт.

Чтобы найти псковскую идентичность эксперт советует начать с наведения порядка в городе, хотя и замечает, что это «скучно, тяжело, и никто не оценит». А значит, надо работать - каждый на своем месте, чтобы родной город становился чище и прекраснее. Возможно, тогда его красота не будет вызывать сомнений и никому не придет в голову делать заплатки из ярких картинок...

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой

Теги: #псков #муралы
Источник: Псковская Лента Новостей
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