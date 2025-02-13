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Культура

14 зон охраны культурного наследия будут действовать в Пскове

14.02.2025 14:14|ПсковКомментариев: 0

14 зон охраны появится в Пскове благодаря совместной работе комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области и Министерства культуры Российской Федерации. Об этом руководитель комитета Вадим Нэдик сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«В прошлом году у нас был сделан основной упор на решение вопросов регулирования градостроительной деятельности. И в этой связи у нас было очень большое количество разработанных границ территорий. Более того, в прошлом году был окончательно завершен очень большой и очень важный для города Пскова проект. Это разработка 14 объединенных зон охраны для города Пскова. Это совместная деятельность с министерством культуры, и 14 проектов включают в себя два проекта объединенных зон охраны, которые подлежат утверждению Псковским областным Собранием депутатов», – рассказал председатель комитета.

Он уточнил, что 12 проектов уже сейчас зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации.

«Полномочия министерства культуры распространяются на особо ценные объекты культурного наследия. И в связи с тем, что в 2019 году наши объекты были записаны в список объектов всемирного наследия. У нас есть комплексы, серийные объекты, храмы Псковской архитектурной школы, которые включают объекты, 9 из которых находятся в пользовании епархии, и один объект в пользовании музея. Включение в список ЮНЕСКО накладывает обязанности. И мы должны были разработать буферные зоны, в соответствии с международным законодательством. Министерство культуры приняло такое решение, что, разрабатывая зоны охраны для особо ценных объектов, мы одновременно решаем два вопроса в рамках национального законодательства и в рамках федерального. И международные нормы также соблюдаем. Эти 14 проектов закрывают у нас полностью все территории особо ценных объектов культурного наследия, включенных в список всемирного наследия», – добавил Вадим Нэдик.

Один проект был утвержден Псковским областным Собранием депутатов в 204 году. Утверждение остальных планируется на начало 2025 года.

«Таким образом, 14 объединенных зон охраны города Пскова будут полностью утверждены, вступят в силу. Это уникальный проект, потому что город Псков является единственным городом на территории Российской Федерации, в котором полностью выполнены все мероприятия как федерального уровня, так и регионального поводу обеспечения зонами охраны объектов культурного наследия», – уточнил Вадим Нэдик.

Теги: #объект культурного наследия
Источник: Псковская Лента Новостей
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