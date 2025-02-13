Культура

Редакторов поэтического альманаха «Майя» вспомнили в псковской библиотеке

В Центральной городской библиотеке на улице Конной в Пскове в рамках проекта «Уйти. Остаться. Жить», являющегося одним из мероприятий проекта литературных чтений «Они ушли. Они остались» вспомнили редакторов псковского поэтического альманаха «Майя», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека

Это всероссийский проект посвящён поэтам, которые ушли из жизни слишком рано, но которых многие из сегодня живущих ещё застали. Самый младший из поэтов, представленных в антологии, прожил всего 18 лет, самый старший погиб в 40 лет.

Члены редколлегии книжной серии «Уйти. Остаться. Жить» поэт, критик, литературтрегер Борис Кутенков и куратор литературного клуба «Стихотворный Бегемот», поэт Николай Милешкин, а также поэтесса из Ростова-на-Дону Елена Кукина специально приехали в Псков, чтобы представить проект в целом и конкретно третий том, который был издан в 2022 году (сейчас готовится к изданию 4-й том).

В антологию «Уйти. Остаться. Жить» вошли в том числе произведения двух псковских поэтов – Евгения Шешолина и Мирослава Андреева.

Поскольку псковская презентация антологии состоялась в Международный день дарения книг, гости библиотеки начали с того, что передали в фонд Централизованной библиотечной системы Пскова издания антологии.

После этого они рассказали о проекте и в свою очередь послушали воспоминания псковского поэта Артёма Тасалова про Мирослава Андреева, который вместе с Евгением Шешолиным был редактором легендарного псковского поэтического альманаха «Майя».

По словам Артёма Тасалова, для него было очень важно поучаствовать в проекте «Уйти. Остаться. Жить» ещё и потому, что при жизни Мирослава Андреева он относился к его творчеству «несколько снисходительно». Артём Тасалов прочёл стихи Мирослава Андреева, но признался, что эта поэзия до сих пор утомляет его «балансированием между графоманией и поэтическим озарением», хотя в ней встречаются настоящие жемчужины глубокого смысла и подлинной красоты, отметил поэт.

Артём Тасалов также сказал, что вместе с другими участниками проекта «Уйти. Остаться. Жить» планирует в очередной раз посетить могилу Мирослава Андреева, которая находится на сельском кладбище недалеко от Черняковиц.

После этого члены редколлегии антологии «Уйти. Остаться. Жить» рассказали собравшимся в библиотеке на Конной про незаслуженно обделённых славой слишком рано ушедших поэтах из других регионов России. В частности, про поэта Виталия Козлова из деревни Мариновка под Волгоградом. Он родился в 1979 году, а умер в 2009-м и с детства был инвалидом, прикованным к постели тяжёлой болезнью позвоночника. Его стихотворения войдут в 4-й том антологии. Члены редколлегии, по словам поэтессы Елены Кукиной, оказались настолько увлечены этой поэзией и у каждого появились свои любимые стихи Виталия Козлова, что им было очень нелегко отобрать для своего издания лучшие.