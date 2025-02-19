Культура

Экскурсия-эмпатия о повседневной жизни детей в оккупированном Пскове пройдет 22 февраля

Экскурсия-эмпатия «Тысяча дней без детства» пройдет в Псковском музее-заповеднике ко Дню защитника Отечества. Экскурсия посвящена особенностям повседневной жизни детей в оккупированном Пскове, в блокадном Ленинграде, в тылу, на фронте и в партизанском отряде, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Самой яркой и эмоциональной частью мероприятия является показ подлинного реквизита, отметили в музее. Экскурсанты увидят и праздничный стол времен войны, и украсят ёлку ватой, бинтами и снежинками из газет, и смогут поиграть в игрушки прошлого.

Экскурсия пройдет в главном здании Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, дом 7) 22 февраля в 14:00.

Телефоны для записи: +78112331390, добавочный 1.