Культура

Мероприятие для школьников «Есть такая профессия – Родину защищать!» прошло в Пскове

Мероприятие для школьников «Есть такая профессия – Родину защищать!», приуроченное ко Дню защитника Отечества, прошло в пятницу, 21 февраля, в Псковском музее-заповеднике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Человеческая жизнь очень короткая. Как правило, мы из нашей жизни запоминаем далеко и все. Но нам бы очень хотелось, чтобы вы запомнили этот день. День Победы. 2025 - юбилей год Великой Победы, Год защитника Отечества. Мне кажется, что для Пскова это имеет особенное значение, потому что этот город всегда стоял на страже великой страны и удары принимал первым», - выступила директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

В рамках мероприятия во внутреннем дворе Поганкиных палат проходит выставка вооружения от военнослужащих 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова дивизии с музыкальным сопровождением от полкового оркестра.

Основная часть праздника прошла в пространстве экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в главном здании Псковского музея-заповедника. Гости встретились с председателем совета ветеранов прославленного 104-го гвардейского десантно-штурмового полка гвардии майором в отставке Александром Кокаревым, заведующим сектором новейшей истории исторического отдела Псковского музея-заповедника и лауреатом всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2018» Ильей Казанцевым, а также просмотрели фрагменты документальных и художественных фильмов о войне и послушали музыкальное выступление ветерана специальной военной операции гвардии старшины Андрея Гущина.