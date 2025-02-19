Мероприятие для школьников «Есть такая профессия – Родину защищать!» прошло в Пскове

Мероприятие для школьников «Есть такая профессия – Родину защищать!», приуроченное ко Дню защитника Отечества, прошло в пятницу, 21 февраля, в Псковском музее-заповеднике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
В рамках мероприятия во внутреннем дворе Поганкиных палат проходит выставка вооружения от военнослужащих 76-ой гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, орденов Суворова и Кутузова дивизии с музыкальным сопровождением от полкового оркестра.
Основная часть праздника прошла в пространстве экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» в главном здании Псковского музея-заповедника. Гости встретились с председателем совета ветеранов прославленного 104-го гвардейского десантно-штурмового полка гвардии майором в отставке Александром Кокаревым, заведующим сектором новейшей истории исторического отдела Псковского музея-заповедника и лауреатом всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2018» Ильей Казанцевым, а также просмотрели фрагменты документальных и художественных фильмов о войне и послушали музыкальное выступление ветерана специальной военной операции гвардии старшины Андрея Гущина.