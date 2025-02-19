Культура

Выставка «Образы Мелетовской стенописи» открылась в Пскове

Открытие выставки «Образы Мелетовской стенописи», приуроченной к 560-летию росписи церкви Успения Богородицы в селе Мелетово, состоялось в Псковском музее-заповеднике 21 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Андрей Николаев / ПЛН

Выставочный проект представил копии фресок, выполненных ведущими специалистами в области древнерусской живописи: Адольфом Овчинниковым, Александром Крыловым, Виктором Гусевым и псковским-художником монументалистом Аркадием Филиновым, который на открытии выставки передал в фонд музея два своих этюда.

«Я убеждена, что открытие любой выставки – это событие, потому что ни один музей просто так выставку делать не будет. Сегодняшнее открытие имеет для нас особенное значение, потому что эта выставка связана с удивительным памятником древности - церковью в Мелетово. Далёкое и в то же время очень близкое Средневековье, к сожалению, оставило нам не слишком много памятников. Ведь строилось огромное количество храмов, писалось огромное количество икон, писалась монументальная живопись. И то, что в 50 километрах к востоку от Пскова на погосте сохранился этот великолепный памятник, да еще и сохранивший живопись середины XV века, это в полном смысле слова - чудо. Это тот самый ближний свет, который идет к нам издалека. И сегодня мы расскажем об этих удивительных фресках, об удивительных людях, которые отдали свой талант, жизнь изучению и сохранению этих фресок. Ни один человек, изучающий древнегреческую культуру, древнегреческую архитектуру, живопись, не может не знать о Мелетовской церкви. Поэтому можно совершенно уверенно сказать, что это памятник, который имеет огромное значение не только для русской, но и для мировой культуры. И я очень счастливый человек, потому что жизнь меня сталкивала с людьми, которые занимались изучением этого храма. И когда эти люди рассказывали об этой живописи, когда они говорили о том, какие открытия они делают, какие интересные вещи они находят, у меня всегда было ощущение, что они стояли с этими живописцами, что они были где-то рядышком, и вот в их присутствии все это совершалось», - сказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Она выразила благодарность сотрудникам псковского музея, которые «так трепетно сохраняют память об этих людях и саму живопись».

«И наша выставка еще интересна тем, что здесь будут представлены вещи, которые никто никогда не видел. Они лежали в фондах музея-заповедника и вот сейчас предстанут перед глазам наших посетителей», - добавила Светлана Мельникова.

В рамках выставки впервые представили копии-реконструкции работ Адольфа Овчинникова из собрания Псковского музея-заповедника, а также цифровые копии его работ, хранящихся во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени Э. И. Грабаря.

Помимо этого, в выставочном пространстве экспонируются сюжеты «Аит-скоморох», «Галла Милостивая», «Птица неясыть», «Христос несет благоразумного разбойника в рай», «Явление Архангела Михаила Иисусу Навину» и другие.