«Заморозить момент» предлагают псковским фотографам

Псковский городской молодёжный центр приглашает начинающих фотографов и опытных мастеров участвовать в онлайн-конкурсе «Заморозь момент», посвящённом зимней тематике, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе центра.
Фото: Псковский городской молодёжный центр
Конкурс проходит в трёх номинациях: «Зимние увлечения», «Зимние традиции» и «Зимнее волшебство». Принять участие могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Чтобы подать заявку, необходимо сделать снимок, соответствующий выбранной категории, добавить к нему описание и опубликовать его в социальной сети «ВКонтакте» с использованием установленных хэштегов:
Помимо этого, участникам нужно заполнить специальную регистрационную форму.
Победители получат памятные подарки и дипломы. Все остальные участники будут награждены электронными грамотами за участие. Приём работ продлится до 27 февраля, итоги конкурса подведут 1 марта.