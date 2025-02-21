Культура

«Заморозить момент» предлагают псковским фотографам

Псковский городской молодёжный центр приглашает начинающих фотографов и опытных мастеров участвовать в онлайн-конкурсе «Заморозь момент», посвящённом зимней тематике, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе центра.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Конкурс проходит в трёх номинациях: «Зимние увлечения», «Зимние традиции» и «Зимнее волшебство». Принять участие могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Чтобы подать заявку, необходимо сделать снимок, соответствующий выбранной категории, добавить к нему описание и опубликовать его в социальной сети «ВКонтакте» с использованием установленных хэштегов:

#псковмолодёжь

#молодёжь60

#мояспортивнаязима

#моязима.

Помимо этого, участникам нужно заполнить специальную регистрационную форму.

«Этот год преподнёс нам редкую возможность насладиться настоящей зимой с морозами и снегом, — отмечает организатор конкурса, начальник отдела досуга молодёжного центра Мария Каменская. — Мы приглашаем всех желающих зафиксировать эти уникальные мгновения и поделиться ими с окружающими и получить приятные бонусы».

Победители получат памятные подарки и дипломы. Все остальные участники будут награждены электронными грамотами за участие. Приём работ продлится до 27 февраля, итоги конкурса подведут 1 марта.