Культура

Выставка графики Лилии Момотовой «И снова весна» откроется 28 февраля в Пскове

В Центральной городской библиотеке 28 февраля в 13:00 состоится открытие персональной выставки графики Лилии Момотовой «И снова весна».

В экспозиции представят 15 графических листов – пастели, аппликации, а также несколько текстильных коллажи мастера.

«Эта выставка открывает большой поэтический мир, очень личный и прочувствованный дневник жизни внимательного и чуткого художника, которому присуща глубина интимного повествования, детская чувствительность и изысканная утонченность. Такие работы художника, как "Ночные дома", "В зимнем лесу", "Утро нового года", "Весна" - предстают поэтическими миниатюрами, портретами мироздания, для которых конкретный вид является только лишь первоисточником. Пространства тканевых картин, виртуозно выполненные художником из кружева, вышивки, кусочков тканей, вязаных мотивов, превращаются в свет и воздух, сад или воду, пейзажи и натюрморты», - отметили в библиотеке.

Фото: Центральная городская библиотека

Лилия Момотова родилась в городе Орске Оренбургской области. Окончила Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной (сейчас Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица).

Член Союза художников России. Специалист в области графического дизайна и оформления книги, художник-график. Участница профессиональных конкурсов, региональных и зарубежных выставок. Тема научно-исследовательской деятельности: Пути формирования профессионального мышления дизайнера.