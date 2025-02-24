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Культура

Творческая встреча с продюсером фильма «Красный Шелк» состоялась в Пскове

24.02.2025 20:00|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 24 февраля, состоялась творческая встреча, посвященная премьере фильма «Красный Шелк», с генеральным продюсером Владимиром Быркиным и актрисой Ханьи Чжэн в Школе креативных индустрий, сообщается на странице школы в соцсети «ВКонтакте».

«На встрече мы узнали о секретах работы съемочной группы и процессе создания фильма. Это было поистине увлекательное погружение в мир кинематографа! Ученики ШКИ и студенты Псковского колледжа искусств задали гостям интересные вопросы о киноиндустрии и съемочном процессе. Одним из ярких моментов встречи стал показ мультфильма «Барсик и Рождество», созданного учениками ШКИ и Псковским кукольным домом», - отметили организаторы встречи.

Гостям представили альтернативный плакат к фильму «Красный Шелк», созданный ученицей студии дизайна Анной Черновой.

 

«Гости высоко оценили творчество наших учеников и подарили студии фото-видеопроизводства китайскую змейку – символ года, приносящий счастье и успешные творческие начинания», - добавили в школе.

Теги: #Школа креативных индустрий
Источник: Псковская Лента Новостей
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