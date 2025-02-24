Культура

Псковские музыканты зажгут на Масленице в Петербурге

Музыканты из Псковской области выступят на Масленице в Санкт-Петербурге 2 марта.

На Елагином острове в Санкт-Петербурге зиму будут провожать 2 марта. Гулянья развернутся в Сытном и Кузнечном дворах, на Потешной и Кулачной полянах, а жечь шестиметровую Масленицу будут на Масляном лугу.

Развлечения начнутся в полдень — публику ждут шествия скоморохов и ряженых, хороводы и театральные представления, молодецкие забавы, казачья джигитовка, сжигание маленьких чучел с участием фольклорных коллективов, розыгрыши вкусных подарков и призов, пишет Фонтанка.ру.

Среди коллективов-участников — ансамбль «Сказ» имени В. Румянцева (Псков), Артель кулачных бойцов «БУЗА», «Малиновская банда» (Санкт-Петербург — Великий Новгород), коллективы из Устюжны и Череповца.