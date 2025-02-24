Культура

Музейщики из «Михайловского» провели ряд встреч с великолукской молодёжью

Работники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 25 февраля, провели ряд встреч с учащимися средних специальных учебных заведений города Великие Луки, а также с работниками культуры и туристической сферы в городе на Ловати.

Фото предоставлено музеем-заповедником «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», для молодёжи из Великолукского политехнического колледжа, Великолукского механико-технологического колледжа и Великолукского лесотехнического колледжа (всего порядка двухсот человек) музейщики провели интерактивные программы, вспомнив с ними, среди прочего, произведения, написанные поэтом в псковском родовом имении. Учащимся также презентовали событийный календарь Пушкинского заповедника на текущий, 2025 год и пригласили их на экскурсии, музейные уроки и занятия по федеральной программе «Пушкинская карта».

Со взрослыми — специалистами из отдела по туризму в составе комитета по культуре администрации города Великие Луки и с педагогами местной ДШИ «Центр» — представители «Михайловского» обсудили механизмы взаимодействия в работе с учебными заведениями, а также возможности участия студентов и школьников в мероприятиях и акциях Пушкинского заповедника.

Завтра у сотрудников «Михайловского» намечена встреча со студентами Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, добавили в музее-заповеднике.