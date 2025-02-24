Культура

Псковичам порекомендовали книги для повышения экологической грамотности

Советы по выбору книг для повышения экологической грамотности детей в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Экосреда» дал директор Централизованной библиотечной системы Порховского района Алексей Жуковский.

Алексей Жуковский отметил, что важно начать с классических произведений, таких как повесть «Царь и рыба» Виктора Астафьева, которая изучается в школах. По его словам, эта книга помогает переосмыслить отношение к природе и рыболовству через историю браконьера, попавшего в ловушку вместе с рыбой.

«Мы также советуем это прочитать и взрослой аудитории, переосмыслить многие строки. Немножко напомню, что там речь идет о браконьере, который пытался поймать большую рыбу, попал в ловушку вместе с ней и переосмыслил свою жизнь, в том числе очень многие вопросы об экологии, как он поступал со своим уловом, собственно, со своей деятельностью», - рассказал гость студии.

Также он упомянул работу Аси Мицкевич «Ася и пластиковый мир», в которой девочка исследует окружающий мир и материалы, из которых сделаны вещи, акцентируя внимание на вреде пластика для окружающей среды.

Кроме того, Алексей Жуковский предложил современную литературу — книгу Алана Уайзмана «Мир без нас». В этой работе автор консультируется с учеными и рассматривает гипотетические последствия исчезновения человечества.

«Это уже современная литература, автор очень много консультировался с учеными из разных областей, и он все-таки попытался в своей книге описать, что будет с миром, когда не станет людей. Он описывает все процессы, которые могут теоретически произойти, что будет с популяцией животных, что будет с заброшенными городами и так далее. Тоже очень интересная книга, советую прочитать», - сказал Алексей Жуковский.

Эти произведения, по мнению директора Централизованной библиотечной системы Порховского района, помогают лучше понять экологические проблемы и способствуют формированию осознанного отношения к природе с раннего возраста.

Программа «Экосреда» выходит при поддержке завода «Титан-Полимер»