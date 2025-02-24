Псковичам порекомендовали книги для повышения экологической грамотности

Советы по выбору книг для повышения экологической грамотности детей в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Экосреда» дал директор Централизованной библиотечной системы Порховского района Алексей Жуковский.
Алексей Жуковский отметил, что важно начать с классических произведений, таких как повесть «Царь и рыба» Виктора Астафьева, которая изучается в школах. По его словам, эта книга помогает переосмыслить отношение к природе и рыболовству через историю браконьера, попавшего в ловушку вместе с рыбой.
Также он упомянул работу Аси Мицкевич «Ася и пластиковый мир», в которой девочка исследует окружающий мир и материалы, из которых сделаны вещи, акцентируя внимание на вреде пластика для окружающей среды.
Кроме того, Алексей Жуковский предложил современную литературу — книгу Алана Уайзмана «Мир без нас». В этой работе автор консультируется с учеными и рассматривает гипотетические последствия исчезновения человечества.
Эти произведения, по мнению директора Централизованной библиотечной системы Порховского района, помогают лучше понять экологические проблемы и способствуют формированию осознанного отношения к природе с раннего возраста.
Программа «Экосреда» выходит при поддержке завода «Титан-Полимер»