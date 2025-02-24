Культура

Выставку обрядовых кукол и мастер-классы организуют в Пскове на Масленицу

Где в Пскове можно попробовать блины, завести веселый хоровод и провести время на традиционных масленичных забавах, рассказали Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото: администрация Пскова

В Городском культурном центре в 2 марта в 11:00 стартует празднично-игровая программа.

С 12:00 в Доме офицеров с размахом начнется «Развеселая Масленица» для всей семьи. «Вас ждут увлекательные конкурсы, игры и забавы. Участникам предлагают принять участие в конкурсе на лучшую масленичную куклу-чучело и выставке обрядовых кукол. Не пропустите возможность попробовать настоящие русские блины и ароматный чай! А после активных игр можно сделать яркие фотографии с персонажами праздника — Коробейником и Маслёной», - рассказали в администрации.

В 14:00 в концертном зале Дома офицеров состоится театрализованная программа.

В 12:00 в усадьбе Беклешова тоже стартуют праздничные мероприятия. «Здесь вы сможете насладиться концертной программой, поучаствовать в забавах и хороводах, а также научиться чему-то новому на интересных мастер-классах. И, конечно, угоститесь свежими блинами прямо с пылу с жару!» - уточнили в администрации.