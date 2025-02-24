Культура

Выставка художника Игоря Макеева пройдет в Пскове

Торжественное открытие персональной выставки художника Игоря Макеева состоится 28 февраля в выставочном зале Псковского регионального отделения Союза художников России, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы выставки.

«Этот вечер станет настоящим праздником изобразительного искусства! Вашему вниманию мы представим персональную выставку живописи и графики, посвящённую 70-летнему юбилею художника! Игорь Макеев – заслуженный художник России, награжден золотой медалью Союза художников России "Духовность. Традиции. Мастерство", талантливый живописец и график, чьи произведения известны далеко за пределами России. Его работы хранятся в музеях по всему миру, включая нашу страну, и являются частью культурного наследия. Творчество Макеева пропитано искренностью и теплом, которые вызывают у зрителя сильные эмоции и восхищение. Художник сумел создать уникальное видение мира, где каждый элемент полотна наполнен особым смыслом и гармонией», - рассказали организаторы.

Выставка под названием «В поисках красоты» откроется 28 февраля в 18.00. Вход свободный.