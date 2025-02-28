Культура

Масленичные гуляния в Пскове-2025. ФОТОРЕПОРТАЖ

Масленица — одно из самых ярких и веселых событий в году, которое символизирует прощание с зимой и встречу весны. Древний славянский праздник с многочисленными обычаями дошел до наших дней через века. Празднование продолжается целую неделю, а последний день, который принято называть Прощеным воскресеньем, это последнее воскресенье перед Великим постом.

Главным угощением на празднике, безусловно, являются блины. Также на Масленицу принято проводить различные народные игры и забавы.

Обширная программа в рамках празднования Масленицы в этом году была подготовлена в Пскове. Подробнее о том, как прошел праздник в областном центре, смотрите в фоторепортаже Анны Тягуновой.