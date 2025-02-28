Культура

«Коза идет, весну на рогах несет»: в Палатах у Сокольей башни в Пскове отмечают Масленицу

Масленичные гуляния «Коза идет, весну на рогах несет» проходят в Палатах у Сокольей башни в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском музее-заповеднике.

Фото и видео: Псковский музей-заповедник

«Мы уже порезвились во дворе палат, поиграли в масленичные игры и попели праздничные песни с самой Козой-Дерезой. Впереди ждут мастер-классы по росписи деревянной ложки и изготовлению куклы козы из джута, а также тематическая мини-экскурсия по русской избе. Провожаем Масленицу ярко, широко и весело!» - рассказали в музее.

Где в Псковской области сегодня можно отметить Масленицу, читайте по ссылке ниже.