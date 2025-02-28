Культура

Чучело Масленицы сожгли у Дома культуры в Новоржеве

Играми, конкурсами и хороводами новоржевцы проводили Масленицу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Новоржевского муниципального округа, в воскресный полдень взрослые и дети собрались на площадке у Дома культуры, чтобы отметить Масленицу и проводить зиму.

Фотографии: администрация Новоржевского муниципального округа

Работники культуры вместе со скоморохами, Масленицей и Весной подготовили развлекательную программу, а настроение создавал народный ансамбль «Новоржевские скобари».

Все желающие могли тут же, на площадке, испечь блины или отведать шашлык, выпечку и блины с чаем от Новоржевского райпо, поучаствовать в беспроигрышной лотерее, разных конкурсах и забавах, поводить хороводы, потанцевать, сделать фото на память в фотозонах или покатать детей на пони.

Победители и участники конкурсов поощрялись небольшими сувенирами.

Охрану общественного порядка обеспечивали сотрудники полиции и АНО «Дружина».

«За развлечениями время пролетело быстро. Настало время Масленицу жечь. Полетели в огонь куклы-маслёнки и вместе с ними всё плохое, что было в прошедшем году. Прощай, Масленица! Прощай, зима!» - добавили в администрации муниципалитета.