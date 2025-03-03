Культура

«Дневной дозор»: Нужно ли вернуть на экраны голливудское кино?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли вернуть голливудское кино на экраны российских кинотеатров?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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За последние пару лет кинокомпании из недружественных стран ушли с российского рынка. Иранское, северокорейское и индийское кино так и не смогло заместить голливудские блокбастеры. Кинопрокату пришлось хитрить и показывать по сути пиратские копии западного кино под видом предсеансового обслуживания. Но Голливуд, похоже, снова стучится в двери России с предложением о дружбе и сотрудничестве. Но стоит ли нам открывать?

С учетом начавшегося диалога двух стран, России и США, возможно, в обозримом будущем мы действительно увидим, как Netflix предоставит россиянам доступ к своим популярным сериалам, а Marvel предложит отечественным кинопрокатчикам очередной выпуск кинокомикса о том, как Тони Старк спасает планету от русского шпиона. Едва ли это произойдет мгновенно - согласно заявлению председателя Ассоциации владельцев кинотеатров и управляющего партнера киносети «Синема 5» Алексея Воронкова, голливудское кино не вернется в Россию как минимум в 2025 году. Даже если переговоры иностранных студий-мейджоров с российскими дистрибьюторами начнутся прямо завтра, весь процесс, по его словам, вряд ли растянется меньше чем на полгода-год.

Тем не менее общественная дискуссия по поводу возможного возвращения голливудского кино на российские экраны уже развернулась. Одни ее участники говорят о том, что российское кино так и не смогло эффективно импортозаместить продукцию западных киногигантов. Без фильмов из «недружественных стран» индустрия проката хиреет, а с помощью «Чебурашки» ее не спасти. Другие говорят о том, что бесконечные блокбастеры западного производства не должны вернуться на экраны российских кинотеатров — они несут чуждые нам ценности, а в нашем собственном кино есть столько интересных историй и уникальных персонажей для экранизации. Поэтому лучше оставить место и для нашего российского кино, чтобы оно не потерялось среди ярких красок и шумных эффектов голливудского производства.

Нужно ли возвращать на экраны российских кинотеатров кино из недружественных стран, прежде всего — голливудское? Не лучше ли сделать ставку на отечественный, скрепный кинематограф, который все же встанет с колен и полностью заполнит экраны отечественных кинотеатров? Об этом - в программе «Дневной дозор».

Региональный директор сети кинотеатров «Сильверсинема» Инна Жакина выразила уверенность в том, что на любой фильм найдётся свой ценитель. Она подчеркнула, что разнообразие кинематографического контента позволяет каждому любителю кино на большом экране найти что-то по душе, будь то отечественное произведение или зарубежная картина.

«Когда ушли прокатчики из недружественных стран, это было ощутимо, а спустя какое-то время, естественно, это так не ощущается. Достаточно много выходящих российских фильмов очень посещаемые. Вот были "Бременские музыканты", в позапрошлом году был "Чебурашка", поэтому, наверное, какого-то дефицита нет. Но, в любом случае, на каждый фильм, российский или нероссийский, найдется свой потребитель, и то, и то будет востребовано».

Менеджер по прокату кинотеатра «Смена» Ирина Овчинникова поделилась своим мнением о том, что российское кино ничуть не уступает зарубежным произведениям. Она подчеркнула высокое качество и разнообразие отечественных фильмов, которые способны заинтересовать зрителей и конкурировать на равных с мировыми шедеврами.

«Хочется, чтобы российское кино возрождалось. И сейчас действительно очень акцентно зрители стали обращать внимание на российское кино. Стало возрождать и переснимать очень много сказок. Очень интересные экранизации: современные, музыкальные, красочные, костюмированные. Если мы раньше голливудские фильмы смотрели с раскрытым ртом, то наша сказка сейчас ничем не уступает. Пошло красивое костюмирование, сюжетная линия разработанная, музыка великолепная, актерский состав шикарный стал. Я думаю, что российское кино уже поднимается, становится сильным, и зрители его воспринимают тоже очень сильно».

Художественный руководитель Псковского академического драмтеатра имени А. С. Пушкина, кинорежиссер Дмитрий Месхиев высказал мнение, что не стоит запрещать голливудское кино. Он подчеркнул, что культура должна оставаться вне политики.

«Я считаю, что в первую очередь в таких вопросах нужно слушать слова президента Российской Федерации, который одним из главных постулатов в области культуры вывел, что не надо запрещать культуру из дружественных, недружественных, неважно, каких стран. Не надо, чтобы политика влияла на культуру. Культура — это как раз та нить, которая связывает самые недружественные страны. В Советском Союзе во время холодной войны наши театры ездили на гастроли в Соединенные Штаты и в Англию, те приезжали к нам, показывалось кино. Культуру нельзя запрещать и культуру нельзя политизировать».

Актер театра и кино, музыкант Денис Кугай считает, что возвращение голливудского кинематографа в Россию может быть полезным, так как конкуренция с качественным западным контентом может улучшить уровень работы российских кинематографистов.

«Это палка о двух концах. Понятное дело, что в силу отсутствия этих продуктов на рынке получается, что зритель покупает продукты у местных производителей. Соответственно, российские кинематографисты получают больше финансирования, больше проектов делается, больше спрос у людей, нужно наполнять контентом всевозможные платформы и кинотеатры. Это все понятно, и российскому кинематографу нужен дополнительный финансовый допинг. Но, с другой стороны, конкуренция ведет к оздоровлению рынка. Поэтому, если высококачественный контент поступает с Запада, прекрасные фильмы с массовыми бюджетами, то есть, к чему стремиться. И тогда наши же кинематографисты работать будут лучше, брать планки выше».

Не согласен с этим мнением актер Игорь Сиротин. Он отметил, что важно помогать и поддерживать наш российский кинематограф, подчеркивая, что у нас есть много талантливых людей, способных создавать качественные и интересные проекты.

«Я считаю, что неплохие проекты уже выходят. Голливудское кино кому-то, может быть, и нравится. Я, например, наше больше люблю. Трудно сказать. Знаете, у каждого свой вкус. То, что наше кино надо поднимать, это понятно. И на сегодняшний день, я считаю, что оно поднимается потихоньку».

Актер, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов считает, что нам нужно развивать свое кино, но это не значит, что надо отказываться от зарубежного. У зрителей должна быть возможность наслаждаться и тем, и другим.

«Я считаю, что нам надо развивать отечественный кинематограф. Но это не значит, что мы не должны смотреть голливудские постановки, чтобы не походить на Запад, который запретил всё русское. Зачем себя ограничивать в лишних познаниях? Мы люди умные и мудрые, мы понимаем, мы сможем отличить хорошее от плохого, интересное от неинтересного».

Заслуженный артист России Виктор Яковлев отмечает, что возвращение голливудского кино в Россию может произойти естественным образом, независимо от текущих решений. Он подчеркнул, что критерием для доступа на экраны должно стать качество кино, а не страна его происхождения.

Фото: пресс-служба Псковского драмтеатра

«Дело в том, что наши решения могут очень сильно скорректироваться жизнью. Мы решим возвратить Голливуд, а Голливуд не вернётся. Мы решим делать ставку на наше кино, а у нашего кино ничего не получится. Это всё естественно произойдёт. Недружественные страны станут дружественными, кино опять пойдёт, Голливуд опять вернётся. С этим ничего не поделаешь, нашему замечательному кино придётся с ним конкурировать всё равно. Так что тут всё произойдёт естественным образом. А все наши решения, намерения и мнения мало что значат. Я хочу, чтобы все было качественно, прежде всего. Качественное кино, в том числе. И у нас есть хорошее кино, и у них есть хорошее кино. Надо смотреть хорошее кино».

Поэт и журналист, блогер Псковской Ленты Новостей Дина Дабришюте высказала мнение о том, что отечественное кино может занять свои позиции на экранах, а запреты не остановят людей от поиска фильмов. Современное кино стало в большей степени развлечением, и в последних работах, как российских, так и зарубежных, наблюдается дефицит глубокого смысла.

«Не надо много ума для того, чтобы отечественным кино заполонить любой кинотеатр, телевизор и компьютер. Надо просто много денег. И если задаться целью, можно это сделать. Как будто бы, за эти три с копейками года это уже произошло. Мне кажется, с юридической точки зрения, было бы справедливее, если бы всё вернулось на круги своя, если бы у нас, как и раньше, показывали любое кино, и мировая премьера и премьера в России были бы нормальными строчками в описании всех фильмов, в том числе западных. Все равно сейчас невозможно от людей что-то закрыть. Если мы не показываем что-то в кино, если мы не можем посмотреть сейчас что-то в кино, если что-то у нас нельзя, это не значит, что тот, кому надо или хочется это посмотреть, не найдет способ это сделать. Это, конечно, полная утопия. С юридической точки зрения, было бы правильнее, если бы производители зарабатывали на своем продукте».

Многие наши эксперты считают, что российское кино уверенно конкурирует с зарубежными фильмами и находит свою аудиторию. В то же время возвращение американских фильмов может поднять планку для наших кинематографистов, ведь у голливудской «фабрики грез» есть, чему поучиться – это и качество съемки, и интересные сюжеты, и профессиональная игра актеров. Часть наших собеседников отметила, что государство должно поддерживать российские кинопроекты, которые несут наши, скрепные смыслы.

Но есть и те, кто убежден - культура должна оставаться вне политики, а единственным критерием для доступа к российским киноэкранам должно быть качество картин, вне зависимости от того, в какой стране она создана.

Виктория Семенова