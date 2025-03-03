«Дневной дозор»: Нужно ли вернуть на экраны голливудское кино?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли вернуть голливудское кино на экраны российских кинотеатров?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»
За последние пару лет кинокомпании из недружественных стран ушли с российского рынка. Иранское, северокорейское и индийское кино так и не смогло заместить голливудские блокбастеры. Кинопрокату пришлось хитрить и показывать по сути пиратские копии западного кино под видом предсеансового обслуживания. Но Голливуд, похоже, снова стучится в двери России с предложением о дружбе и сотрудничестве. Но стоит ли нам открывать?
С учетом начавшегося диалога двух стран, России и США, возможно, в обозримом будущем мы действительно увидим, как Netflix предоставит россиянам доступ к своим популярным сериалам, а Marvel предложит отечественным кинопрокатчикам очередной выпуск кинокомикса о том, как Тони Старк спасает планету от русского шпиона. Едва ли это произойдет мгновенно - согласно заявлению председателя Ассоциации владельцев кинотеатров и управляющего партнера киносети «Синема 5» Алексея Воронкова, голливудское кино не вернется в Россию как минимум в 2025 году. Даже если переговоры иностранных студий-мейджоров с российскими дистрибьюторами начнутся прямо завтра, весь процесс, по его словам, вряд ли растянется меньше чем на полгода-год.
Тем не менее общественная дискуссия по поводу возможного возвращения голливудского кино на российские экраны уже развернулась. Одни ее участники говорят о том, что российское кино так и не смогло эффективно импортозаместить продукцию западных киногигантов. Без фильмов из «недружественных стран» индустрия проката хиреет, а с помощью «Чебурашки» ее не спасти. Другие говорят о том, что бесконечные блокбастеры западного производства не должны вернуться на экраны российских кинотеатров — они несут чуждые нам ценности, а в нашем собственном кино есть столько интересных историй и уникальных персонажей для экранизации. Поэтому лучше оставить место и для нашего российского кино, чтобы оно не потерялось среди ярких красок и шумных эффектов голливудского производства.
Нужно ли возвращать на экраны российских кинотеатров кино из недружественных стран, прежде всего — голливудское? Не лучше ли сделать ставку на отечественный, скрепный кинематограф, который все же встанет с колен и полностью заполнит экраны отечественных кинотеатров? Об этом - в программе «Дневной дозор».
Региональный директор сети кинотеатров «Сильверсинема» Инна Жакина выразила уверенность в том, что на любой фильм найдётся свой ценитель. Она подчеркнула, что разнообразие кинематографического контента позволяет каждому любителю кино на большом экране найти что-то по душе, будь то отечественное произведение или зарубежная картина.
Менеджер по прокату кинотеатра «Смена» Ирина Овчинникова поделилась своим мнением о том, что российское кино ничуть не уступает зарубежным произведениям. Она подчеркнула высокое качество и разнообразие отечественных фильмов, которые способны заинтересовать зрителей и конкурировать на равных с мировыми шедеврами.
Художественный руководитель Псковского академического драмтеатра имени А. С. Пушкина, кинорежиссер Дмитрий Месхиев высказал мнение, что не стоит запрещать голливудское кино. Он подчеркнул, что культура должна оставаться вне политики.
Актер театра и кино, музыкант Денис Кугай считает, что возвращение голливудского кинематографа в Россию может быть полезным, так как конкуренция с качественным западным контентом может улучшить уровень работы российских кинематографистов.
Не согласен с этим мнением актер Игорь Сиротин. Он отметил, что важно помогать и поддерживать наш российский кинематограф, подчеркивая, что у нас есть много талантливых людей, способных создавать качественные и интересные проекты.
Актер, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов считает, что нам нужно развивать свое кино, но это не значит, что надо отказываться от зарубежного. У зрителей должна быть возможность наслаждаться и тем, и другим.
Заслуженный артист России Виктор Яковлев отмечает, что возвращение голливудского кино в Россию может произойти естественным образом, независимо от текущих решений. Он подчеркнул, что критерием для доступа на экраны должно стать качество кино, а не страна его происхождения.
Фото: пресс-служба Псковского драмтеатра
Поэт и журналист, блогер Псковской Ленты Новостей Дина Дабришюте высказала мнение о том, что отечественное кино может занять свои позиции на экранах, а запреты не остановят людей от поиска фильмов. Современное кино стало в большей степени развлечением, и в последних работах, как российских, так и зарубежных, наблюдается дефицит глубокого смысла.
Многие наши эксперты считают, что российское кино уверенно конкурирует с зарубежными фильмами и находит свою аудиторию. В то же время возвращение американских фильмов может поднять планку для наших кинематографистов, ведь у голливудской «фабрики грез» есть, чему поучиться – это и качество съемки, и интересные сюжеты, и профессиональная игра актеров. Часть наших собеседников отметила, что государство должно поддерживать российские кинопроекты, которые несут наши, скрепные смыслы.
Но есть и те, кто убежден - культура должна оставаться вне политики, а единственным критерием для доступа к российским киноэкранам должно быть качество картин, вне зависимости от того, в какой стране она создана.
Виктория Семенова