Культура

Цикл мероприятий к Международному женскому дню организует псковский музей

В преддверии Международного женского дня Псковский музей-заповедник подготовил цикл мероприятий, связанных с материнством, детством и подлинной женственностью, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Изображение: Псковский музей-заповедник

В пятницу, 7 марта, накануне праздника, в стенах купеческих палат Постникова состоится просветительское мероприятие для будущих мам «Божественен лик у любви материнской. Улыбка солнца…».

Гостей ждет тематическая экскурсия по выставке японской гравюры «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове». В рамках экскурсии участники узнают о том, как трепетно японские мастера подходили к изображению женских образов и материнства на своих гравюрах, сколько смысла и глубины вкладывали в каждую деталь. Завершится встреча арт-терапией в женском кругу, ароматным чаем и приятной беседой.

Начало в 15:00.

А в воскресенье, 9 марта, Псковский музей-заповедник приглашает всех желающих на просветительское мероприятие «Руку протяни, дитя…», которое также будет приурочено к Международному женскому дню и пропитано тематикой праздника.

Местом празднования вновь станет музейный комплекс «Двор Постникова», где представлена выставка японской гравюры «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове». После тематической экскурсии гостей будет ждать мастер-класс по созданию японской дамы в новом праздничном кимоно.

Начало в 12:00.

Адрес: улица Олега Кошевого, дом 2. Телефон для записи: +78112331390.