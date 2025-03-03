Культура

Настольная игра из Псковской области прошла в следующий этап всероссийского конкурса

Члены оргкомитета всероссийского конкурса «Родная игрушка» подвели итоги сбора заявок и утвердили 177 концепций игр и игрушек, прошедших на следующий этап состязания. В числе этих проектов – настольная игра «Выходные с Пушкиным» из Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в российском обществе «Знание».

Фото: российское общество «Знание»

Теперь конкурсантам предстоит разработать модели и чертежи собственных концепций. Всего на конкурс, организованный российским обществом «Знание» совместно с Движением Первых, было подано более 28,2 тысячи заявок из всех 89 регионов России.

Игра «Выходные с Пушкиным» представляет Псковскую область в конкурсной номинации «Настольная игра». Разработка будет полезна для всех, кто хочет узнать больше о жизни великого поэта Александра Пушкина и о Пушкинских Горах — крае, который вдохновлял автора. В процессе игры участники используют карточки с вопросами и заданиями, а также путеводитель, который содержит краткую информацию о каждом объекте Пушкинских Гор. Автор проекта выросла и живет в Пушкинских Горах — в игре она постаралась передать атмосферу, наполненную поэзией и историей.

«Мы увидели большое количество интересных и ярких задумок, посвященных героям СВО, историческим деятелям России, традициям и промыслам разных народов, достижениям нашей страны. Крайне важно, что проекты предлагали не только компании и предприниматели, уже имеющие опыт в производстве самых разнообразных игр и игрушек, но и дети – таких заявок было порядка 3 тысяч. Игры и игрушки, о которых они мечтают, часто были посвящены не фантастическим героям, а серьезным темам, связанным с культурным и историческим наследием России», – отметил генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль.

Из 28,2 тысячи предложенных проектов 2,1 тысячи заявок было получено от компаний и предпринимателей, которые уже имеют опыт в производстве разнообразных игрушек, 26,1 тысячи – от физических лиц, включая 3,3 тысячи от детей. Лидерами по количеству заявок, прошедших финальную валидацию и допущенных к экспертизе, стали Нижегородская область (623), Москва (466) и Подмосковье (380), Пензенская область (360), Кировская область (359), Санкт-Петербург (342), Самарская область (319), Краснодарский край (258), ДНР (233) и Саратовская область (217), конкурс на попадание в следующий этап составил 159 заявок на место.

Все заявки, прошедшие в следующий этап, оценивались экспертным жюри, в состав которого вошли 322 эксперта разных профилей: психологи, воспитатели, технологи, маркетологи, представители партнерских организаций, производителей и дистрибьюторов детских игр и игрушек, представители общественных организаций.

Теперь участникам в каждой из пяти номинаций конкурса предстоит разработать модели собственных игр и игрушек, этот процесс продлится до 16 мая. Помощь конкурсантам будет оказывать пул из 65 наставников проекта, которые помогут усовершенствовать концепцию, а также проконсультируют по вопросам разработки, производства, выбора материалов и дизайна. Результатами второго этапа станут чертежи и модели игр или игрушек. После экспертной оценки в следующий этап пройдут в общей сложности до 75 проектов. Их авторы получат возможность создать рабочую версию-прототип в мастерской компании-партнера. Конкурс завершится масштабным фестивалем детских игр в сентябре 2025 года. На нем соберутся эксперты, родители и дети, которые смогут протестировать игры и игрушки. По итогам будет выбрано до пяти победителей в каждой из номинаций – их проекты запустят в массовое производство и реализуют через торговые сети. Итоги заседания и перечень концепций, прошедших в следующий этап, будут доступны на сайте конкурса.