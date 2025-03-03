Культура

Краткую художественную летопись послевоенного «Михайловского» представят петербуржцам

Большую выставку из фондовых коллекций Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» сейчас готовят для показа в Санкт-Петербурге, во Всероссийском музее А. С. Пушкина.

Николай Желтушко. Святогорский монастырь (2011). Из фондов музея-заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, экспозиция называется «Пушкин в Михайловском» и будет открыта для жителей и гостей северной столицы уже завтра, 7 марта. В неё включено 12 графических листов и 38 произведений живописи, от советских, созданных в 1950-е годы, до современных, выполненных уже в конце второго десятилетия нынешнего века: по большей части виды мемориальных усадеб, но также и музейные интерьеры. По сути, это очень лаконичная художественная летопись послевоенного «Пушкинского уголка». Вошли в состав выставки и два скульптурных изображения Пушкина на прогулках в окрестностях родового имения.

Важно, что среди отобранных для показа 52 экспонатов «Михайловское», в частности, представляет лучшие работы студентов петербургской Академии художеств имени И. Е. Репина, выполненные молодыми художниками в дни традиционной учебной практики в Святогорье и впоследствии вошедшие в музейные фонды, а также картины, написанные студентами и выпускниками других художественных вузов страны, а также произведения уже признанных мастеров. Можно увидеть в экспозиции и работы псковских художников из коллекции музея, в частности — живопись отца и сына Лысюков, холсты первого хранителя музея-усадьбы «Петровское» Бориса Козмина, картины Юрия Жулина, Анатолия Портнягина, Геннадия Алексеева.

В заповеднике уточнили, что выставка «Пушкин в Михайловском» в Санкт-Петербурге будет открыта для посетителей в музее-усадьбе Г. Р. Державина в составе ВМП, на набережной реки Фонтанки. Планируется, что она будет работать здесь два с половиной месяца, до 21 мая. Как и многие другие инициированные Государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское» события 2025 года, эта выставка пройдёт под знаком двухсотлетия пребывания поэта в псковском родовом имении.