Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с группой EnclavE

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову придет большой молодой псковский коллектив EnclavE:

Максим Тулумбасов (клавиши);

Евгений Немыкин (гитара);

Никита Кузьминых (гитара);

Роман Гайдо (бас-гитара);

Алиса Долженко (вокал);

Ольга Останина (бэк-вокал);

Дмитрий Степанов (вокал);

Антон Шлапаков (барабаны).

Ребята расскажут об истории названия группы, о своих музыкальных достижениях, чем занимаются в повседневной жизни, с кем хотели бы выступать на одной сцене, насколько дорого обходится содержание рок-группы и о дальнейших планах. И, конечно же, EnclavE исполнит для радиослушателей несколько песен.