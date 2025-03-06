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Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с группой EnclavE

07.03.2025 13:05|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).  

Сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову придет большой молодой псковский коллектив EnclavE:

  • Максим Тулумбасов (клавиши);
  • Евгений Немыкин (гитара);
  • Никита Кузьминых (гитара);
  • Роман Гайдо (бас-гитара);
  • Алиса Долженко (вокал);
  • Ольга Останина (бэк-вокал);
  • Дмитрий Степанов (вокал);
  • Антон Шлапаков (барабаны).

Ребята расскажут об истории названия группы, о своих музыкальных достижениях, чем занимаются в повседневной жизни, с кем хотели бы выступать на одной сцене, насколько дорого обходится содержание рок-группы и о дальнейших планах. И, конечно же, EnclavE исполнит для радиослушателей несколько песен.

Источник: Псковская Лента Новостей
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