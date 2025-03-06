Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с группой EnclavE

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Сегодня в гости к ведущему Дмитрию Иванову придет большой молодой псковский коллектив EnclavE:
Ребята расскажут об истории названия группы, о своих музыкальных достижениях, чем занимаются в повседневной жизни, с кем хотели бы выступать на одной сцене, насколько дорого обходится содержание рок-группы и о дальнейших планах. И, конечно же, EnclavE исполнит для радиослушателей несколько песен.