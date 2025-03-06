Культура

В «Михайловское» передали бюро пушкинских времён, за котором были сформулированы физико-химические законы Вревского

Фонды Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» пополнились уникальным предметом мебели, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в службе информации Пушкинского заповедника со ссылкой на главного хранителя музейных предметов Дарью Плотникову. Речь идёт о бюро русской работы, выполненном на заказ в одной из провинциальных, возможно даже усадебных мастерских в пушкинское время или чуть позднее того, в 1830—1840-е годы.

Бюро барона Вревского из псковского имения Голубово. Здесь и далее фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

«Бюро на шести каннелированных (то есть, украшенных бороздками — ред.) ножках, с подъёмной крышкой полуцилиндрической формы фанеровано красным деревом с пламенеющей текстурой и декорировано интарсией (разновидность инкрустации, при которой один материал углубляется, врезается в толщу другого — ред.) в виде двух прокрашенных в тёмный цвет «сердец» на крышке, — рассказала Дарья Плотникова. — На крышке фигурная металлическая ручка, под ней — замок. В подстолье пять глубоких выдвижных ящиков с замками: по два по бокам и один в центре. Внутри бюро — оклеенные красным сафьяном столешница и выдвижная доска с двумя металлическими ручками».

В музей ценная мемория поступила от Александра Вревского, представителя дворянского рода Вульфов и Вревских. Он же и сообщил хранителям о том, что хозяином бюро был барон Борис Вревский, муж Евпраксии Вульф — той самой пушкинской Зизи, тригорской приятельницы поэта, которой Александр Пушкин посвятил немало поэтических строк. Был знаком Пушкин и с Борисом Вревским — встречался с ним в 1835 и 1836 годах в Голубово, где тогда жила чета.

Александр Вревский также сообщил, что бюро до 1910 года находилось в имении Голубово, но «…при переезде Софьи Борисовны Вревской в Тригорское и из-за “переделки дома <Павлом Александровичем Вревским> по современному вкусу“ и превращении его “в английский хом“, часть дедовских вещей была перевезена в Александрово».

Ещё позднее, в 1917-м, бюро перевезли в Петроград, где, по свидетельствам членов семьи, за ним постоянно работал, будучи профессором Петербургского университета, внук Евпраксии и Бориса Вревских Михаил Вревский, русский советский физикохимик, профессор, член-корреспондент АН СССР, чьи открытия стали существенным вкладом в развитие химической термодинамики и теории растворов. В музее особо отметили, что фундаментальная статья учёного о зависимости между температурой и составом пара растворов и парциальными давлениями его компонентов, а также температурой и составом пара нераздельно кипящих смесей (физико-химические законы Вревского 1911 года, и по сей день применяемые при разработке процессов разделения жидких смесей и очистки веществ) была написана им как раз за бюро, которое сейчас и передали в «Михайловское».

Как сообщает музейная служба информации со ссылкой на заместителя директора Пушкинского заповедника по музейной, научной и экскурсионной работе Елену Михайлову, бюро, вероятнее всего, будет экспонироваться музее-усадьбе «Тригорское».