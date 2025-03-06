Псковичей приглашают к участию в проекте «Связь поколений» к 80-й годовщине Победы

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Псковской области начался культурно-патриотический проект «Связь поколений». Его цель — сохранить историческую память и воспитать патриотизм среди молодёжи региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.
Фото: Псковский городской молодежный центр
Участники проекта смогут погрузиться в атмосферу 1940-х годов, принимая участие в различных мероприятиях, таких как конкурс коротких видеороликов, научно-практическая конференция, квесты и экскурсии, а также лекции и мастер-классы от экспертов. Завершит проект молодёжный Бал Победы, который пройдет в Пскове в начале мая.
Чтобы стать частью проекта, необходимо быть в возрасте от 14 до 35 лет и заполнить анкету. Подробности о датах и формате мероприятий будут опубликованы позже в сообществе.
Проект реализуется за счёт конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области.