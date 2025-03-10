Культура

«Усадебный парк» в Порховском районе изъяли и реализуют с публичных торгов

Объект культурного наследия регионального значения «Усадебный парк» в Порховском районе изъяли из собственности и реализуют с публичных торгов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по охране культурного наследия Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по охране культурного наследия Псковской области

Порховский районный суд 10 марта вынес решение по гражданскому делу по иску комитета по охране объектов культурного наследия к собственникам земельного участка, расположенного по адресу: Псковская область, Порховский район, деревня Александрово, СП «Полонская волость», являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Усадебный парк», сер. XIX в., об изъятии и реализации с публичных торгов в порядке федерального закона об объектах культурного наследия народов Российской Федерации.

Исковые требования комитета удовлетворены в полном объеме. Решение в законную силу пока не вступило.