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Культура

Светлана Мельникова выступила на научных чтениях по наивному искусству

13.03.2025 13:59|ПсковКомментариев: 0

В настоящее время в Москве проводятся научные чтения, посвящённые памяти Ксении Богемской — талантливого искусствоведа и художественного критика. Тема чтений – коллекции наивного искусства: опыт формирования и перспективы развития. Чтения призваны объединить опыт и изыскания в области наивного искусства сотрудников музеев, искусствоведов, художников, коллекционеров и независимых исследователей. Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова выступила с докладом «Непростая история галереи наивного искусства Псковского музея в Меншиковых палатах». Этот доклад приурочен к 10-летию расформирования галереи, сообщили Псковской Ленты Новостей в псковском музее. 

Фотографии: Псковский музей-заповедник

Директор отметила, что особенностью разнообразных по составу фондов Псковского музея на сегодняшний день являются произведения наивных художников: около 400 картин и деревянных скульптур 15 авторов. 

«Псков оказался в числе первых российских городов, признавших ценность и место в художественной культуре той её части, которую называют то примитивом, то искусством воскресного дня, то наивным искусством. Ценность его состоит в том, что оно сохраняет генетическую память и прочную связь с корнями народного сознания, а значит – инстинкты сохранения рода», – отмечает Светлана Мельникова.
 

С 80-х годов XX века и до начала 2000-х годов собрание наивных художников активно формируется, в России и за рубежом выходят публикации сборников, очерков, сборников статей, каталогов о псковских наивных художниках. Псковские наивы приобрели известность и стали получать приглашения на выставки. Всё происходившее в течение 20 лет способствовало формированию позитивного отношения к идее организации галереи наивного искусства со стороны общественности и псковской администрации. 

Реализация этой идеи счастливо совпала с окончанием работ по реставрации одного из замечательных архитектурных памятников второй половины XVII в. – так называемых первых и вторых Палат Меншиковых. Арендатором здания на тот момент являлся Трест «Зеленхоз». 23 июля 2004 года, в день освобождения Пскова, накануне дня памяти основательницы города равноапостольной княгини Ольги, галерея была открыта. В пространстве палат было представлено около ста работ Николая Комолова, Таисии Швецовой, Павла Мельникова, Алексея Шнявина, Людвига Микстайса, Василия Дмитриева, Константина Громова, Мартина Коппаса – картин и скульптур.

В музее отметили, что к сожалению, в 2015 году галерея была расформирована, ее экспонаты вернулись в фонды, а здание, зависшее в ожидании ремонта и лишенное хозяина, пустует и разрушается по сей день. Псковский музей тем временем бережно хранит в своих фондах «святое и доверчивое» (по определению Валентина Курбатова) искусство наивов, без знакомства с которыми представление о культуре Псковского края вряд ли можно считать полным. 

Пресс-портрет
Мельникова Светлана Евгеньевна Генеральный директор Псковского музея-заповедника
Источник: Псковская Лента Новостей
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