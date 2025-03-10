Культура

Лекцию об образе смеха в литературе прочтут в Пскове

В Псковской областной научной библиотеке имени Валентина Курбатова 15 марта состоится лекция «О чём смеёмся? Образ смеха в литературе», которую проведёт педагог и филолог Анастасия Иванова, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото: комитет по молодежной политике Псковской области

Участники узнают, как смех помогает справляться с трудностями, устанавливать контакты и познавать окружающий мир. Лекция затронет вопросы этики смеха и его восприятие в обществе.

Особое внимание будет уделено произведениям классической литературы таких авторов, как Сервантес, Достоевский и Хармс, которые демонстрируют разнообразие смыслов и форм смеха в художественной культуре.

Начало лекции в 13:00. Вход свободный.

Организатором лекции является Псковский городской молодёжный центр.