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Культура

Лекцию об образе смеха в литературе прочтут в Пскове

14.03.2025 11:08|ПсковКомментариев: 0

В Псковской областной научной библиотеке имени Валентина Курбатова 15 марта состоится лекция «О чём смеёмся? Образ смеха в литературе», которую проведёт педагог и филолог Анастасия Иванова, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области.

15 марта в Псковской областной научной библиотеке имени В. Курбатова состоится лекция «О чём смеёмся? Образ смеха в литературе».

Фото: комитет по молодежной политике Псковской области

Участники узнают, как смех помогает справляться с трудностями, устанавливать контакты и познавать окружающий мир. Лекция затронет вопросы этики смеха и его восприятие в обществе.

Особое внимание будет уделено произведениям классической литературы таких авторов, как Сервантес, Достоевский и Хармс, которые демонстрируют разнообразие смыслов и форм смеха в художественной культуре.

Начало лекции в 13:00. Вход свободный.

Организатором лекции является Псковский городской молодёжный центр.

Источник: Псковская Лента Новостей
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