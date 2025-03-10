Культура

Конференция «Сельские храмы. Незабытое» пройдет в Изборске

VII Научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое» пройдёт 10-11 апреля в Государственном музее-заповеднике «Изборск», сообщили Псковской Ленте Новостей в музее. Конференция посвящена сохранению историко-культурного и духовного наследия России и Псковской земли, богатой храмами и историческими памятниками.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

В конференции могут принять участие сотрудники музеев, архивов, библиотек, научно-исследовательских и образовательных учреждений, общественных объединений, представители Русской православной церкви, историки, архитекторы-реставраторы, искусствоведы, этнографы, филологи, краеведы, учёные и исследователи других специальностей.

К обсуждению предлагаются следующие вопросы: роль сельских храмов в истории Российского государства, вклад сельских храмов в Победу в Великой Отечественной войне, сельские храмы и духовная поддержка русского воинства, значение сельских храмов в укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей, действующие сельские храмы, формы и опыт их культурной работы во взаимодействии с государственными и общественными организациями.

Заявки и тезисы докладов для участия в работе конференции необходимо направить на электронный адрес: izborsk@yandex.ru; msssm9@yandex.ru с указанием в теме письма: СХ-25. Заявки принимаются до 31 марта.

Для включения в программу конференции в заявке необходимо указать следующие сведения: фамилия, имя и отчество участника, учёная степень и звание, организация и должность, адрес, телефон, e-mail, тема предполагаемого сообщения.

Конференция проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Мастерской церковно-исторической живописи Санкт-Петербургской академии художеств имени И. Е. Репина под руководством Академика Российской академии художеств, заслуженного художника Российской Федерации Александра Крылова.