Культура

День открытых дверей организуют псковском колледже искусств

День открытых дверей пройдет в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 15 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по культуре Псковской области.

«Областной колледж искусств приглашает родителей и старшеклассников общеобразовательных школ, детских школ искусств, музыкальных и художественных школ», - отметили в комитете.

В программе встречи - экскурсия по колледжу, знакомство с фотовыставкой, концерт-презентация специальностей, а также беседы и индивидуальные консультации с преподавателями.

Мероприятие пройдет с 12.30 до 15.00 по адресу: улица Воеводы Шуйского, дом №2.