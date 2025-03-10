Культура

Почти 150 млн направят на продолжение реставрационных работ на Порховской крепости

Почти 150 млн будет направлено на продолжение реставрационных работ на Порховской крепости, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

В марте на объекте культурного наследия федерального значения работала комиссия по фиксации дефектов, выявленных в процессе эксплуатации, рассказал председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик. По результатам составлен комиссионный акт с указанием выявленных дефектов.

Сейчас в крепости ведутся подготовительные работы – заготовка строительных материалов, подготовка к установке строительных лесов. Специалистам предстоит провести реставрацию Никольской башни, завершить работы на Средней башне, на прясле стены от Средней до Псковской башни и далее до Псковских ворот. Завершить реставрацию крепости планируется в декабре 2026 года.

Напомним, Порховская крепость является уникальным памятником русского каменного зодчества XV века.