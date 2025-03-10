Культура

Встреча-дискуссия «Открытая книга, или Библиотека на стыке миров» пройдет в Библиотеке Курбатова 10 апреля

Встреча-дискуссия пройдет в Библиотеке имени В.Я. Курбатова преддверии юбилейного XX Международного книжного форума «Русский Запад» 10 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по культуре.



Фото: Telegram-канал регионального комитета по культуре

В преддверии в Псков съедутся эксперты для обсуждения образа библиотеки в мировом, общероссийском и локальном пространстве.

Встреча объединит форматы круглого стола, дискуссионной площадки и творческого обсуждения. В этом году в повестку также включена тематика 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и ее наследия.

Модератором события станет Мигель Паласио — доктор теологии (ThD), заместитель гендиректора Библиотеки иностранной литературы по межрегиональному и международному сотрудничеству, член Правления Российской библиотечной ассоциации.

Мероприятие пройдет в Псковской областной библиотеке им. В.Я. Курбатова при сотрудничестве с Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени М.И. Рудомино.

Подать заявку для участия можно до 4 апреля по ссылке.