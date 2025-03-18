Культура

Спящая красавица

Есть в усадьбе Строганова в Волышово что-то магическое. Она похожа на героиню сказки Шарля Перро: не жива, но и не мертва, просто погружена в глубокий сон и ждет, когда ее разбудят для новой жизни. На ее неуловимую красоту не повлияли ни годы запустения, ни даже случившийся в 2018 году пожар. Может, поэтому, даже в столь плачевном состоянии, она как магнит притягивает к себе неравнодушных людей. Несколько лет подряд здесь работали волонтеры со всей страны, а сейчас появилась надежда на то, что усадьба будет спасена. Псковская Лента Новостей узнала подробности.

Блестящее прошлое

Усадьба Строгановых в Волышово Порховского района - это крупный комплекс зданий, построенных в XVIII-XIX веках, среди которых особенно выделяются здание конюшни и огромный дом-дворец. На ее территории также находится большой парк, когда-то насчитывавший более 200 видов древесных пород.

Ранние сведения об усадьбе относятся к концу XVIII века, когда она принадлежала дворянской семье Овцыных. В 1800 году в качестве приданого их дочери Екатерины имение перешло во владение героя Отечественной войны 1812 года Дмитрия Васильчикова. А в 1856 году поместье вновь стало приданым - для Татьяны Васильчиковой, ставшей супругой графа Александра Строганова.

Именно со второй половины XIX века, когда Волышово стало принадлежать семье Строгановых, из небольшого поместья оно превратилось в блестящий образец усадебной архитектуры своего времени. Александр Строганов, а затем его сын Сергей, унаследовавший имение, всей душой любили свою летнюю резиденцию. Сначала Александр Сергеевич затеял здесь грандиозное строительство, расширил парк, перестроил барский дом. После его смерти имением занимался его сын. Даже покинув Россию в 1907 году, Сергей Строганов продолжал руководить жизнью усадьбы, прислав для ее украшения мраморную лестницу из Италии. Воздушная белая лестница до сир пор украшает полуразрушенный графский дом.

К сожалению, к XXI веку от былой роскоши усадьбы осталось немного, хотя многим строениям удалось избежать разрушений и в период революции, и в годы войны. Сразу после 1917 года в Волышово на базе графского конезавода основали государственный племенной конезавод, многочисленные здания использовались под жилье, хозяйственные и общественные нужды. В бывшем графском доме был открыт сельскохозяйственный институт, преобразованный потом в сельхозтехникум, а чуть позже - средняя школа.

С конца 80-х годов XX века усадьба постепенно стала приходить в упадок. Как пояснили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области, руководство конного завода не проводило работ по сохранению объектов ансамбля. «Здания закрывались, оставлялись без использования и консервации, либо использовались не по назначению, и к началу 90-х годов пришли в неудовлетворительное состояние», - сообщили в комитете.

Волонтеры вместо инвесторов

Несмотря на то, что в 1960 году ансамбль зданий усадьбы Строганова с парком был признан памятником федерального значения, средств на его реставрацию не выделялось. В конце 80-х годов была проведена аэрофотосъемка всех построек усадьбы. Был составлен план по ее реставрации и реконструкции, создан центр по спасению ансамбля. Но деньги так и не были перечислены.

Несколько раз усадьбу навещала баронесса Элен де Людингаузен - правнучатая племянница последнего владельца имения. Но, если в 80-х годах у баронессы были намерения выкупить и отреставрировать дворцово-парковый комплекс (тогда ей отказали), то во время своего последнего визита в Россию в 2006 году она только выразила надежду, что власти займутся возрождением памятника, потому что ее собственных средств уже не хватит. В этот же период «шефство» над усадьбой брала Ада Грызлова, супруга бывшего спикера Госдумы, которая силами своего фонда помогла отремонтировать конюшни конного завода.

По информации СМИ, в 2011 году усадьбой Строганова заинтересовались французские инвесторы, но тоже ничего не получилось. Когда стало понятно, что меценатов, готовых вложиться в спасение усадьбы, не найти, в 2014 году Росимущество предложило включить ансамбль зданий разрушающейся усадьбы Строгановых в план приватизации по частям - отдельными объектами. Но и это решение долгое время плодов не приносило.

«В период с 2014 года по 2025 год проектная документация по приспособлению для современного использования объектов, входящих с состав ансамбля, в адрес комитета не поступала», - сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия.

Региональные органы охраны памятников делали что могли, своими силами. Так, в июле 2018 года на объекте прошел первый летний лагерь «Волонтерская усадьба», в рамках которого добровольцы под руководством специалистов Научно-производственного центра по охране памятников оборудовали консервационную кровлю над зданием ремесленного училища, расчистили территорию графского дома от борщевика и строительного мусора, вырубили дикорастущие деревья у восточного фасада дома.

Волонтеры приезжали в усадьбу и в 2019 году, спасали от разрушения находящуюся в центре архитектурной композиции ансамбля усадьбы голубятню. «Силами НПЦ по охране памятников с участием волонтеров проводились работы на объекте культурного наследия «Бельведер», сер. XIX века. Были выполнены первоочередные противоаварийные работы: вычинка кирпичной кладки и восстановление штукатурного слоя с целью предотвращения деструкции кирпичной кладки», - рассказали в комитете.

На пороге новой жизни

Осенью прошлого года появились хорошие новости: нашлись люди, которые взяли часть зданий в Волышово в долгосрочную аренду и намерены спасать усадьбу.

«В октябре 2024 года 12 объектов, расположенных на территории объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль зданий усадьбы Строганова с парком», переданы в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственный концерн «Компенз». В соответствии с договором аренды ООО «Компенз» за счет собственных средств обязано провести работы по сохранению арендуемого имущества в срок, не превышающий 7 лет со дня передачи объектов в аренду», - рассказал председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик.

Он также сообщил, что комитет провел мониторинг технического состояния ансамбля, утвердил охранное обязательство и подготовил задание на проведение работ по сохранению (ремонту, реставрации и приспособлению для современного использования) 12 взятых в аренду зданий.

Естественно, знакомство с усадьбой ее нынешних арендаторов случилось не вчера. Два года назад супруги Ильяс и Надежда Ягофаровы (он - руководитель крупного научно-производственного концерна, она - успешный дизайнер и аспирантка Российского государственного гуманитарного университета, изучавшая, в том числе, русскую усадебную культуру) путешествовали по России. Одной из точек на маршруте стало имение Строгановых в Волышово.

«Меня впечатлил масштаб усадьбы. И мое богатое творческое воображение немедленно нарисовало картину того, как хорошо здесь было в XVIII–XIX веках, и как здорово может быть снова, после реставрации имения», - рассказала Надежда Ягофарова. В тот момент и появилось желание восстановить усадьбу.

По словам Надежды, примерно два года ушло на изучение архивных материалов, общение с экспертами и специалистами в области охранного законодательств: «Очень помогло общение со всеми, кто связан с темой реставрации. Мы делились планами, предлагали пообщаться, и практически никто не отказывался отвечать на наши вопросы. Везде, в том числе и во властных структурах, работают нормальные и часто неравнодушные люди».

Центр притяжения

В прошлом году супруги Ягофаровы учредили фонд «Возрождение усадьбы Строганова в Волышово». «Конечно, мы уже понимаем, что хотим видеть», - сообщила о концепции восстановления усадьбы Надежда Ягофарова.

Подробнее о целях и задачах проекта рассказал Ильяс Ягофаров на форуме «Территория жизни» в Москве. Он заметил, что ансамбль был получен «в том состоянии, когда назвать его критическим - не сказать ничего». «Мы два года изучали юридические, проектные и производственные возможности - что можно делать, как восстанавливать, смотрели концепцию развития применительно к региону. Она уже полностью сформирована», - сказал он.

По его словам, в настоящее время фонд «Возрождение усадьбы Строганова в Волышово» несет ответственность за 12 зданий. И есть надежда, что в ближайшие 2-3 года в аренду будет передан и парк.

Что планируется? «Это, безусловно, не коммерческий проект. Прошу словом «инвестор» на меня не ругаться. Это будет краевой центр притяжения, резиденция. Как создать на границе Псковской и Новгородской областей что-то весомое, что может быть источником прибыли, у меня не хватило понимания. Но как сделать так, чтобы это место жило и несло ценность, мы уже знаем», - сказал Ильяс Ягофаров.

Команда фонда хочет сделать усадьбу такой, какой она была при жизни графа Строганова. Речь идет не столько о внешнем облике, сколько о культурной составляющей: владельцы Волышово поддерживали художников и местные ремесла, развивали конезавод. Поэтому усадьба будет работать как культурный и туристический центр.

Для приема гостей планируется строительство небольшого отеля на 150-200 мест. «Ансамбль слишком значителен, чтобы сделать его историей одного дня. Хотя бы дня три-четыре нужно ему посвятить», - отметил представитель фонда.

Для желающих познакомиться с усадьбой будут записаны аудио-спектакли, которые разрабатываются совместно со студентами и преподавателями Российского государственного художественно-промышленного университета имени C.Г.Строганова. «Спектакль в процессе написания. Это некий аудио-гид, который будет работать автономно. Сейчас нет возможности организовать работу экскурсоводов, но уже приезжают гости, и им нужна информация об истории усадьбы. Мы решили, что это будет не просто ауди-экскурсия, а гид в формате спектакля. История Волышово, история Строгановых, рассказанная от лица неких персонажей», - рассказала Надежда Ягофарова.

Также в ближайшее время должен заработать визит-центр, чтобы у посетителей усадьбы была возможность отдохнуть с дороги и что-то узнать о Волышово. «Наша задача - погрузить в мир Строгановых», - сказал Ильяс Ягофаров.

Надежда Ягофарова пояснила, что речь идет о долгосрочном культурном проекте. «Мы отталкиваемся от истории этого места и черпаем вдохновение в ней. Большая территория, исторический парк, наследие древней и мощной династии Строгановых дают богатую почву для идей. Так что нам не придется искусственно изобретать ничего стороннего, что не вписывалось бы в историческое наследие», - отметила она.

И, конечно, в дальнейшем в планах фонда - разработка концепции и проекта реставрации усадьбы.

«Сейчас мы в процессе выбора команды лицензированных экспертов, которая будет заниматься реставрацией. Это не так просто, - отметила Надежда Ягофарова. - О необходимости восстановления усадьбы говорят давно, но дальше разговоров дело пока не шло. Надеюсь, у нас всё получится!»

Наверняка не ошибусь, если скажу, что в успех проекта хотели бы верить многие, не равнодушные к истории своего края псковичи. Вдруг все получится: заколдованная принцесса оживет, и прекрасные руины снова станут красивейшей усадьбой в России.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН