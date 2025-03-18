Культура

Свыше 50 коллективов примут участие в прослушиваниях IX Псковского фестиваля-конкурса ансамблевого музицирования

В Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 22 марта пройдут конкурсные прослушивания IX Псковского открытого фестиваля-конкурса ансамблевого музицирования. В мероприятии примут участие более 50 коллективов из детских школ искусств и музыкальных школ Пскова, Великих Лук, Бежаниц, Дедовичей, Дно, Невеля, Плюссы, Порхова и Усвят, сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже искусств.

Юные таланты продемонстрируют свои способности в пяти номинациях: фортепианный ансамбль, камерный ансамбль с фортепиано, инструментальный ансамбль, концертмейстерское мастерство, академический и эстрадный вокальные ансамбли. Жюри конкурса состоит из опытных преподавателей и профессиональных музыкантов, которые оценят выступление участников по различным критериям.

План проведения конкурсных прослушиваний предусматривает чередование выступлений разных возрастных групп в большом и малом концертных залах колледжа. Конкурс начнется с инструментальных ансамблей, после которых последуют выступления камерных ансамблей, вокальных ансамблей и концертмейстерского класса.