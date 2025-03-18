Культура

Внук Давида Зильбера поделился важными документами с музеем «Два капитана» в Пскове

Внук Давида Зильбера Андрей Смирнов посетил музей «Два капитана» в Пскове 21 марта и передал важные документы своего деда, сообщил корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В России хорошо известно имя писателя Вениамина Каверина. Его роман «Два капитана» до сих пор остается одной из издаваемой книг страны. Старший из братьев Лев Зильбер – советский микробиолог, вирусолог, иммунолог, эпидемиолог, онколог. Давид Зильбер - профессор, доктор медицинских наук, гигиенист. Брат Александр (псевдоним Ручьёв) – композитор.

Фото: Анна Тягунова



Андрей Смирнов передал в библиотеку Каверина при музее «Два капитана» важные документы, которые принадлежали его деду: три книги Вениамина Каверина, две из них с дарственными подписями его родителям, оригинал статьи 1988 года из журнала «Огонек» о испытаниях, которые пережил Лев Зильбер в заключении и его статья, опубликованная после его смерти. Он отметил, что эти материалы будут важны в работе музея для военно-патриотического воспитания детей и молодежи.



Также, среди переданных материалов были военные награды Давида Зильбера - медаль за доблестный труд во времена Великой Отечественной войны и за оборону Ленинграда и письма 1941 года, написанные его сыну, который был в эвакуации, заветы в жизнь.

«Вот эти заветы, наверное, было бы очень полезно прочитать современной молодежи, современным детям. Какую стойкость имеют эти люди, гражданские и военные, сколько они перенесли и какое мужество нужно было иметь, чтобы писать об этом сыну, которого они уже не надеялись увидеть», - поделился Андрей Смирнов. Также, среди переданных материалов были военные награды Давида Зильбера - медаль за доблестный труд во времена Великой Отечественной войны и за оборону Ленинграда и письма 1941 года, написанные его сыну, который был в эвакуации, заветы в жизнь.«Вот эти заветы, наверное, было бы очень полезно прочитать современной молодежи, современным детям. Какую стойкость имеют эти люди, гражданские и военные, сколько они перенесли и какое мужество нужно было иметь, чтобы писать об этом сыну, которого они уже не надеялись увидеть», - поделился Андрей Смирнов.