Внук Давида Зильбера поделился важными документами с музеем «Два капитана» в Пскове

Внук Давида Зильбера Андрей Смирнов посетил музей «Два капитана» в Пскове 21 марта и передал важные документы своего деда, сообщил корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В России хорошо известно имя писателя Вениамина Каверина. Его роман «Два капитана» до сих пор остается одной из издаваемой книг страны. Старший из братьев Лев Зильбер – советский микробиолог, вирусолог, иммунолог, эпидемиолог, онколог. Давид Зильбер - профессор, доктор медицинских наук, гигиенист. Брат Александр (псевдоним Ручьёв) – композитор.
Давид Зильбер родился во Пскове. В 1915 году окончил Псковскую гимназию и поступил в Московский университет на медицинский факультет. В 1923 – 1925 годы работал гигиенистом в Народном комиссариате труда.
Участвовал в организации охраны труда в СССР. С 1925 - в Ленинграде. В 1925 – 1942 г.г. работал ассистентом, доцентом, профессором кафедры гигиены труда Второго медицинского института. Заведовал лабораториями в Институтах гигиены труда, охраны труда и глазных болезней. Изучал влияние на глаз человека больших яркостей (разработка солнцезащитных очков), внедрял в практику производства люминесцентное освещение (лампы дневного света).
В 1942 году из-за дистрофии был эвакуирован в город Молотов (Пермь). После выздоровления был организатором и деканом санитарно-гигиенического факультета Пермского медицинского института, а также заведующим кафедрой гигиены Молотовского (Пермского) медицинского и фармацевтического институтов, продолжал научные исследования.
Вернувшись в 1949 году в Ленинград, занимался научно-исследовательской работой, возглавлял кафедру гигиены Ленинградского фармацевтического института.
Давид Зильбер написал более 110 научных работ, семь монографий, книгу «Гигиена аптеки» (1962) и учебник для фармацевтических факультетов «Гигиена» (1970).
Скончался Давид Зильбер 12 марта 1967 году в Санкт-Петербурге.